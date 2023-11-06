中國大陸領導人國家主席習近平，首次攜夫人出國訪問。夫人彭麗媛的衣著、儀態，高雅端莊，進退有據，令人讚不絕口，我也特別多看了幾眼，的確不錯。

現在網路信息發達，網友各抒己見，有網友說：「這是中國亮麗外交的新形象」, 「代表中國丰采」、「最年輕漂亮的第一夫人」、「美國有蜜雪兒，我們有彭麗媛」，各種讚詞已使彭麗媛熱點凌駕主角習近平，害得大陸官方媒體只好盡量降溫，淡化第一夫人的報導。

顛覆第一夫人形象

大陸人民看到自己國家第一夫人的丰采，能與美國歐巴馬夫人蜜雪兒，柯林頓夫人希拉蕊並駕齊驅，毫不遜色，人民自然喜在心裡。網友表現，即見一斑。

有網友稱「亮麗彭麗媛顛覆第一夫人老土形象，為夫加分」。 一名參與出國訪問準備工作的人員，很有信心的說．「這次一定能擺脫自家夫人總被嫌老土的感覺」。不少人可能會贊同這種說法，但這句話的基礎建立在以前第一夫人多數是老土上。

老土趕不上時代

什麼是老土？老土具有相當負面意思，例如無知、笨笨的、未見過世面、思想跟不上時代、鄉巴佬等。

以前大陸第一夫人，看上去真的是這樣的老土嗎？她們都不曾為夫加分嗎？

成功男人背後都有一位偉大女人鄧小平丶江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶，近代的幾位領導人，帶領世界土地面積第三大，人口第一多的龐大國家，逐步擺脫貧困，邁向現代化，受到世人矚目。他們的表現或有不同看法，但基本上是成功的。

我們不是說成功的男人後面都有一位偉大的女性嗎？這幾位成功男人後面的女人就不偉大嗎？

既然偉大，何來土不土呢？難道也要像西方某些國家，領導人娶個漂亮的走秀模特兒，讓第一夫人成為世界鎂光燈的焦點嗎？

家母是老土媽媽？

家母從小因家貧無法念書，連小學大門都沒有進過，一輩子洗衣、煮飯、帶孩子，家父只是個上尉軍官，家母當然不可能見過什麼世面，但卻相夫教子，讓我們三個孩子都大學畢業，兒子也擔任部長及院長。我在想假如先父在夢裡成為國家領導人，家母肯定被稱為老土第一夫人，是這樣的嗎？

這樣的假設假如發生在各位的身上，恐怕多數也是老土第一夫人，老土媽媽、老土爸爸，老土一籮筐吧？

其實老土也有其正面意義，例如談到某人老土，我們會聯想到他忠厚、誠實、可靠，不會油腔滑調搞欺騙。想到他樸實，節省不會亂花錢。進而想到他處處不會也不善高抬自己，甚而隱藏自己，突出別人。假如老土是指這些，第一夫人土一點也沒什麼不好啊！

顯現高貴的中華文化，何土之有？

有些第一夫人珠光寶氣，濃妝豔抹，從頭到尾穿戴的全是世界名牌，私底下是讓丈夫成為貪污舞弊的經紀人，她們是亮麗的第一夫人嗎？論老土，她們才是丟人現眼，害夫害民，貨真價實的老土第一夫人。

近幾位大陸第一夫人，其實都有很好的學歷，絕對不是老土。江澤民及胡錦濤夫人分別是上海外語學院及清華大學高材生。朱鎔基及溫家寶夫人，分別是清華大學及蘭州大學畢業。早年能進這些大學，絕非等閒之輩，只是她們總是隱藏在背後，被形容為是老土第一夫人，是網友、媒體不夠水準吧！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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