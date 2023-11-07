日前11月3日媒體報導，美菲日韓將於9日至20日在菲律賓呂宋島、巴丹群島（Batanes）、南部三寶顏市（Zamboanga）、西南方塔威塔威省（Tawi-tawi）和巴拉旺島（Palawan）等地點訓練，進行人道援助和救災訓練的「海上戰士合作」（Kamandag）演習。由於巴丹群島為菲國距離台灣僅98公里，引發高度關注。隨後日方稱，共軍「山東號」航母編隊於5日由關島以西海域抵菲律賓東北方海域，筆者推斷完成全訓，將朝南海續駛往駐地海南亞龍灣基地休整，無關後續美菲軍事同盟進行非傳統安全聯演；另美海軍「雷根號」與「卡爾文森號」雙航母當天在菲律賓海進行艦載機起降與飛行演練，並展現快速支援日本海上自衞隊直升機驅逐艦「日向號」能力，媒體稱雙方陣營叫陣意味濃厚。

首先，從日方所揭露共軍「山東號」航母編隊艦船10艘，隸屬於第二航母基地海南亞龍灣「山東號」/17航母、駐亞龍灣第9驅逐艦支隊055型驅逐艦2艘延安號/106與大連號/105及052D型驅逐艦長沙號/173、駐廣東湛江第2驅逐艦支隊052D型驅逐艦桂林號/164，054A型護衛艦許昌號/536與黃山號/570、駐湛江第3作戰支援艦支隊901型綜合補給艦查干湖號/905等8艘均隸屬共軍南部戰區海軍。

然令人驚訝，其中有2艘隸屬共軍東部戰區駐浙江舟山第3支隊052D型驅逐艦蘇州號/132、054A型護衛艦舟山號/529隨行演練。此2艘東部戰區作戰艦，10月29日至11月2日加入南部戰區「山東號」航母編隊遠訓行列。筆者依據近年觀察東部戰區海軍主力為「驅6支」作戰艦兵力，「驅3支」兵力為輔。

此次，「驅3支」兵力蘇州號與舟山號擔任友軍支援部隊外，南部與東部戰區海軍驅護快速反應部隊進行紅藍模擬對抗演練後駛離，可能返回台灣東部海域；南部戰區海軍大連號與黃山號3日脫離航母編隊，我海空兵力需嚴密監控。

其次，11月6日早上我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」稱，3日發現我釣魚台附近海域有日本海上自衛隊護衛艦山霧號（DD-152）、共軍056A型南陽號/619及我海軍淮陽號/FFG-937，空中有日本EP-3E，美國P-8A以及我P-3C。

其中，共軍056A型南陽號/619，隸屬東部戰區海軍駐福建三都澳第15護衛艦支隊。由於，美加聯合艦隊11月1日由台灣海峽中線從南往北航行、2日共機39架次，共艦8艘次在台灣以西與西南進行軍事威懾演練；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域20架次，在台灣海峽中線北段部署蘇愷-30戰機及察打一體無人機警戒，推斷共軍南陽號3日現蹤於釣魚台，支援中國海警在釣魚台巡弋，及配合共軍在台海派遣的海、空兵力跟監外軍。

而前「驅3支」兵力與「護15支」兵力二項，共軍有短暫調整海軍在我台灣周邊部署。駐福建三都澳與廈門的056A型輕型護衛艦擔任台灣東北、西南海域活動。以因應「驅3支」驅護兵力支援航母編隊遠海訓練任務，我海軍需要嚴加戒備。

最後，從日方透露共軍「山東號」航母編隊動態（如示意圖），10月28日至11月5日從日本宮古島以南430公里至南南東方處，最遠達1380公里之菲律賓以東，接近美國關島以西海空域。由於，此次共軍航母編隊機艦演練的戰位、區域為傳統美、日等軍事同盟海軍聯合演訓地點，引發美日軍事同盟高度緊戒。

共軍「山東號」航母編隊由10月26日由南海經巴士海峽進入西太平洋開始演訓，至11月5日，總計約11天。遠訓最遠接近關島，有向美國展示軍事能力，在戰術作為上有「你來我家門、我去你家走」之意。另共軍「山東號」航母4日逐漸遠離，5日美軍立即宣布「雷根號」與「卡爾文森號」航母和日本海自直升機驅逐艦「日向號」在菲律賓海域進行艦載機飛行演練與日艦協同演習，此舉美日軍事同盟有刻意避免接觸共軍外，美方有搶奪海上戰略要域、與制海權，並向中方海軍傳達美雙航母的優勢軍事力量與快速投射能力。

由於，此次共軍「山東號」航母遠訓約11天，與筆者統計航母每次出勤約半個月15至18天計算觀之，不僅讓人懷疑：追溯到9月11日至14日前者與東部戰區海軍作戰艦8艘及共軍空中兵力，曾在台灣周邊海空域進行艦機協同演訓與紅藍對抗計4天後返航。兩者，總計半個月的航母遠訓期程。

上述共軍「山東號」航母編隊前、後演練過程，分階段從當面與台灣西南空中兵力制海制空分段打擊，至進入西太平洋進行紅藍對抗，模擬抗擊外軍介入台海戰事。此次是基於前次演練未果、再延伸，至菲律賓海海空兵力聯合演訓抵禦美軍等合計半個月演訓期，結束整個演練返航無誤。

依據日方觀測10月28日至11月5日共軍「山東號」航母總計有艦載機570架次進行起降演練（420架次艦載戰機及150架次艦載直升機），加上9月13至14日在菲律賓東北處海空域進行艦載機起降60次（艦載戰機約40次及艦載直升機約20次），前後共計630次。前述與「山東號」航母在4月7日起至24日18天艦載機起降約620次相較，幾乎吻合。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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