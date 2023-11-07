有誰還記得2019年6月中旬共軍遼寧艦航艦編隊在西太平洋海域實施演練後，穿越菲律賓周邊海域返航？本次山東艦航艦編隊在西太平洋實施演練，亦有軍事觀察家認為，基於近日馬尼拉與北京在南海發生對峙碰撞事件，因此山東艦在返航時，不無可能將護航兵力分遣，令其在返航時，刻意途經菲律賓群島國水域，穿越開放給商業航運之水道與海峽，期能發揮戰略威懾效應。

但從昨日山東艦返航態勢觀察，顯然北京並未如多位戰略觀察家所推估般，仿照2019年6月中旬遼寧艦編隊所採航行軌跡，透過航行軌跡傳達政治信號；就此研判，北京顯然無意另生枝節，讓南海態勢無謂升溫，徒生困擾打亂國際博奕棋局。

不過在此還是要忍不住提醒，共軍航艦編隊多次航經台灣南部與菲律賓呂宋間之海域，台灣媒體報導絕大多數都指稱共艦經過巴士海峽，其實此乃嚴重誤解。

台灣南部呂宋海峽自北向南係由巴士海峽、巴林塘海峽（Balintang）以及巴布延海峽所構成。但有時會有人將巴士海峽稱為伊巴雅特島海峽，然後再加上巴斯哥海峽、巴林塘海峽以及最南邊之巴布延海峽，共同稱為菲北海峽。

共軍航艦編隊通常都是通過巴林塘海峽進出西太平洋，但其航跡有時偏北、有時偏南，雖然相差距離有限，但其中自有道理，但考量因素係基於航行實務，倒未見得是因應戰術需求，因此也不用無謂聯想。

美國與菲國近年來，積極聯手在巴林塘海峽北面巴坦島經營駐軍，看起來就是要在此關鍵航道周邊，強化海洋監偵與電子信號與通信情報蒐集作業能量。本次山東艦編隊在西太平洋菲律賓海海域操演，日本海上自衛隊派艦全程跟監；而我們對在我們家門口操兵之山東艦編隊，又投入多少心思呢？

（作者為中華戰略學會資深研究員）

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