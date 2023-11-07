賴清德最讓人不放心的便是他的兩岸主張，伴隨著兩岸各種爭議出現，特別在選舉期間，包括陸配國籍與戶籍問題、中方介選、指控中方找學者、親藍名嘴與民調負責人到對岸開會研討，種種對北京的指控，包括台商包機、地下賭盤部分等，對於中方介選手段，都是指證歷歷，所幸現在還沒開放陸團來台，不然難保不會鬧出許多妖娥子。

根據賴清德和陸委會針對種種議題的回應及談話，顯然都是在兩國論為立論的基礎，既非特殊國與國，也非兩個中國，而是一中一台的兩國論，讓人擔心選前就如此論述，如果當選後怎麼辦？賴清德及民進黨當局，不妨參照當時陳水扁提出四不一沒有的背景環境及內容，或許能夠稍微緩和兩岸關係的緊張，前主委賴幸媛也給出具體的建議。

賴清德最大的問題是言行並不一致，說是延續蔡英文總統四項支柱的路線與政策，但從種種發言來看，似乎並不是如此，民進黨主席賴清德批評在野黨營造「票投民進黨，青年上戰場」的說法，他反問，我們要放棄我們的主權嗎？國際的做法是靠力量來取得和平，所以台灣這幾年不斷強化自己的國力，同時跟民主陣營站在一起，也就是「用備戰來達到避戰」而求得和平，而不是放棄主權來求得假和平。他反問，「我們真的有必要去接受中國的文攻嗎？去接受中國的九二共識、一個中國原則。放棄我們的主權嗎？」當我們放棄主權之後，我們所得到的和平是不是真的和平？賴清德表示，在四項堅持基礎上，他提出「和平4大支柱」，包括強化國防國安力量、強化台灣經濟實力、強化台灣與民主陣營關係，及只要中國能顧及台灣尊嚴與對等，仍應和中國對話合作，進行和平活動。

事實上，在野陣營豈會放棄中華民國主權，更不會放棄中華民國憲法及相關法律，就是因為在野陣營愛護中華民國，擔心現狀會因為賴清德的種種動作及說法而引發兩岸大規模的衝突，才提出有別於賴清德的兩岸論述，期盼透過反台獨及九二共識能夠找出一條兩岸和平發展的道路，但從種種議題賴清德的反應來看，顯然是很難維持現階段兩岸冷和狀態。

我們不妨從歷史中吸取教訓，當時外界對於2000年民進黨的扁呂二人，同樣是不放心，但陳水扁起碼提出「四不一沒有」來安撫台灣人民不安的心，雖然最後還是破功，但也曾經獲得在野一致的好評，民調高升；當時的陳水扁前總統提出四不一沒有在2000年5月20日的就職典禮上發表的政治宣示，其主要內容為「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」。賴清德既沒有保證不修憲、不制憲、不搞法理台獨和文化台獨，最重要的是，他堅定的意識形態會將今日的兩岸關係推向緊張衝突的邊緣。

總之，賴清德自己沒有感覺到論述與蔡英文與陳水扁有啥不同，但所有的論述都是建立在一中一台和民主台灣和極權大陸的思維，如此兩岸怎麼能開啟對話交流？如何正常化交流？學者去大陸交流擔心被扣紅帽子又怕成為被統戰的樣板，但又鼓勵學者去正常化交流，這種政策的操作是矛盾的，學者又何必冒著被戴紅帽子的風險去對岸交流？民眾又如何能放心去對岸正常進行交流？

最為難的莫過於台商、台生及陸配，大陸主張單一國籍，更遑論同時擁有中華民國和中華人民共和國雙重國籍，這難道不是兩國論嗎？大陸當局怎會接受兩個中國？國籍與戶籍確實不同，忠誠義務的問題在國籍而非戶籍，不需要認知作戰，一切都以事實為基礎，有沒有中華民國護照及身分證？有沒有中華人民共和國護照及身分證？這是事實問題很好釐清。

因此，建議民進黨當局與其整天擔心中資介選，那就避免讓中資入台的政策及機會，反正陸團現在也不能來台；少論述引發兩岸爭議，陳水扁前總統當時起碼為了安撫民心，做出「四不一沒有」的承諾，不妨可以向陳水扁前總統請益，畢竟他曾經經歷過兩岸的大風大浪。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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