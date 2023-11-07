2024大選逼近，藍白合不合，基層很焦慮，上月14日藍白合會前會時，雙方各自拋出全民調與開放初選方案，雙方陷入僵局，未料在第二輪方案時，柯文哲仍堅持全民調，但宣示自己的支持度只要在誤差範圍內就退讓當副手；國民黨則放棄初選，提出日本模式及類全民調的德國模式。柯文哲4日批國民黨「嘎恁北當做肖仔、乞丐」，讓許多人認為藍白合恐已破局。

其實幾乎所有人都認同，必須藍白合才有較高的機率在2024年實現政黨輪替，但似乎藍白雙方各有盤算與堅持，然而盤點雙方談判過程，卻也發現雙方各有讓步，如果雙方能再調整一下，或許藍白就有合作的可能。

在雙方談判過程中可以發現，柯陣營因為柯文哲民調支持度高於民眾黨支持度，所以堅持用全民調決定正副總統人選，柯出線的機率比較高；而侯友宜狀況恰好相反，侯友宜民調支持度低於於國民黨支持度，所以希望納入立委參選人意見或政黨支持度，這兩種方法都對侯較為有利。

然而最近彼此不相讓情況下卻各有讓步，藍營方面雖提出德、日模式，但日本模式柯陣營接受度極低，因此採德國模式也就是候選人支持度與政黨支持度各半是比較可行的，這方法其實也和全民調相當接近，也能反映候選人與政黨支持度；但柯陣營仍堅持全民調，但也釋出在誤差範圍內即使柯文哲勝，仍讓侯友宜擔任總統參選人，這似乎也認同國民黨在政黨動員與地方基層實力。

前立法院長王金平說過：政治是妥協的藝術，筆者建議雙方能否換位思考再各讓一步。柯陣營不必堅持全民調，因為最近《台灣民意基金會》公布全國性民調顯示，民進黨自31.1%大跌至24.6%，台灣民眾黨衝到22.2%，國民黨下滑至20.4%，民眾黨支持度已經超越國民黨，不妨接受一部分政黨支持度；而國民黨也不要堅持個50%的比例，如果以不分區立委席次40席占全部立委席次113席的35%，是否能用65%候選人支持度與35%政黨支持度的權數，來決定正副總統參選人。

不少企盼政黨輪替、期待台灣2024年後能有重生機會的支持者，對「藍白合」走到「藍白拖」甚至「藍白鬥」，已經漸感不耐。最近以來，一路領先的賴清德支持度逐漸有下跌跡象，侯友宜與柯文哲的搭配則無論誰正誰副，民調仍然穩定領先綠營，面對這麼好的機會，藍白陣營領導人卻仍堅持己見各自盤算，將讓民氣不斷流失，如果2024年讓民進黨繼續執政，不但藍白陣營將會瓦解，更重要的民心將從此潰散，政黨輪替終將落空且遙遙無期。

（作者為退休教師）

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