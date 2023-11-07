近日《美國之音》報導，美國空軍上尉簡吉米撰文指出約7成台灣人民願意為保衛台灣而戰，20％會離開台灣，10％的人投降。筆者曾經身為中華民國國軍軍官，深信會有更多的台灣人民願意為保衛中華民國而戰，台灣也絕對不會主動挑起兩岸軍事對抗，台灣從不主戰，更不求戰，但台灣也不懼戰，更不畏戰！

但是從另一個角度與時間點來解析本篇報導，不就是美國政府在明示台海一旦發生戰爭，美國出兵的可行性為零，所以透過本文明示台灣人要自己保衛自己，畢竟今日全球烽火四起，烏俄戰爭持續僵持不下，美國的小老弟以色列又跟周邊回教國家打起來，美國明年也是大選年，美國內部更是分裂成多個政治派系，連國會議長都被政治鬥爭搞下台，諸多的狀況，都讓美國政府疲於奔命。不管是烏俄戰爭與以色列的復仇之戰，美國提供大量軍火，但就是沒有派出人員參與戰鬥，美國也不敢貿然派兵參戰，畢竟稍有不慎就演變成世界大戰，美國人現階段就只會用「眼神協防台灣」，台海發生戰爭，最終就是台灣人自己要扛起武器上戰場。

當過兵的人都知道，現在國軍最大的問題就是訓練時數不足且訓練不夠扎實，對於自己的武器裝備都不夠熟悉，就連最基本的打靶次數也是少得可憐，也缺少了各類戰術之實際訓練！這樣花拳繡腿的浮誇訓練規劃，也讓國軍之整體戰力備受質疑。

這些問題大家都知道，就只有國防部的高層裝作不知道，推出的精進政策竟要導入「踢正步」訓練，另外就是開辦「1年1訓、1次14天」號稱「史上最硬教召」。「踢正步」完全無法強化軍隊的戰鬥實力，與其花時間去追求表象，強化實務經驗上之相關演練，才能讓國軍弟兄們更加成長茁壯！

「史上最硬教召」更是淪為國防部作秀的直播現場，國防部多次帶領記者入營拍照，圖片中教召士兵衣著亮麗，伙食豐盛，結果被一名陸軍特戰兵投訴踢爆「現任志願役人員連自己的戰鬥個裝都沒有？但教召人員卻都是用新的」。面對此窘境，陸軍司令部表示戰鬥個裝將於2024年完成撥發。但若此刻敵軍來襲，我們是否可以通知對方，請對方2024年後再來，因為現在我們沒有裝備可以上戰場？

柯P常說，碰到問題就是面對它、接受它、處理它，但我們卻只看到蔡政府的鴕鳥心態，蔡英文雖號稱是三軍統帥，但對軍中基層心聲卻視而不見，放任國防部失職怠惰，其實也表示自身也是存在消極心態，根本不想解決問題。（作者為民眾黨中央委員）

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