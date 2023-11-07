舊金山「拜習會」雖已基本確定，但不能排除意外事件的干擾，換言之，仍有懸念，但兩國6日出乎意料在華盛頓舉行司級軍控和防止核武擴散磋商，雖然並非高層級核武談判，但涉及高層次的軍備談判，是雙方抑制戰爭全球化的一大步，更是兩國期待雙方關係可控的正面訊號，拜習會成局可能性更高。

抑制戰爭全球化有譜

從川普時代開始，美國就希望和中俄兩國展開三邊核武談判，大陸願意接受，但俄羅斯拒絕。美國轉而希望與中國就核武軍控問題交流，意在增加互信並緩和兩國緊張關係。但大陸軍事專家宋忠平主張，美方是想透過核武軍控磋商「探底」中國核實力，同時阻止中俄發展新的核力量。他認為，美國「三位一體」核力量正在轉型，擔心其他國家超越自己，希望透過核談判來阻止別國發展，並不是真正為了全球核戰略平衡。

事實上，美國和俄羅斯之間已有《新削減戰略武器條約》的雙邊核武器條約，但是俄羅斯片面終止該條約，並呼籲重新啟動談判，這使得美俄達成核武軍控協議機會渺茫。大陸在這個問題上與俄羅斯不同步，大陸持開放的態度。長期以來，大陸認為自身的核武器體量與美俄不在同一水準，主張應由美俄雙方進行討論，大陸願意與美國開展交流，顯見大陸認為有必要增加彼此間的互信，並緩和美中緊張關係。

美中兩國開啟軍控談判，具體名稱是「軍控和防擴散磋商」。所謂「軍控」與「防擴散」，主要是戰略飛彈、核武器以及太空軍事化等高級軍備，可以歸類是核子軍備問題。因此，若把這個「軍控和防擴散磋商」稱之為美中戰略武器談判或者核武軍備磋商，也許更加明確。

從2019年起，美國就強烈要求美中舉行戰略談判，當年美國與西方盟國曾掀起一場浩大的外交輿論攻勢，強烈要求美中俄三方舉行戰略核武談判。

當時美國總統川普聲稱，他已經和俄羅斯總統普丁通了話，正在考慮新的核武協議。川普還表示，「我們需要，他們也需要，坦白說，中國也需要。我已經同中國講過，他們非常願意成為這個協議的一部分」。拜登上台後，美國繼續向中國施壓，強烈要求大陸進行戰略磋商。

核武談判促互信善意

部分大陸專家發聲呼應，原大陸國務院參事、著名國際問題專家時殷弘就認為，中國應同美國進行軍備控制談判，並就核武裁軍問題進行磋商，密切同美國的聯繫溝通，以此保持中美關係的穩定。現在，美中之間終於開始正式的「軍控和防擴散磋商」，雖然層級較低，只在司局級外交部門之間進行，但畢竟還是開啟了談判的進程。所謂萬事開頭難，有了開頭，就有機會推進下去。可以說，這次美中「軍控和防擴散磋商」，在相當程度上可以視作美國實現與大陸軍控談判的夙願。

其實，冷戰結束以後，核武威脅曾經偃旗息鼓，但是俄烏戰爭爆發，克里姆林宮會使用核武器嗎？是包括美國總統拜登在內，許多人的夢魘，今年6月拜登曾說：「我擔心普丁會使用戰略核武器」，他相信這是「真實的」危機。美國科學家聯合會估計，俄羅斯擁有5977枚核彈頭，是世界第一。

北約盟國核彈頭總數5943枚，依照美國的中國軍力報告估計，截至今年5月大陸擁有超過500枚可使用的核彈頭，且會持續發展，預估在2030年時，將持有超過1000枚。大陸核彈頭數量比不上美俄，但持續發展下去，必然趕上，這是美國急於跟大陸進行核武談判的主因。

儘管大陸核武發展正在超英趕美，但大陸核武使用的目的透明，主張全面禁止核武試驗，全面銷毀核武器，不對無核武國家和地區首先使用核武器。另外，大陸的核能力也很明確：合理、夠用。核武器畢竟是戰略性大規模殺傷性武器，不能輕易使用。

大陸願意跟美國進行核武談判目的很清楚，就是要改善美中關係，也要避免核武使用造成戰爭全球化。雙方藉由高層次的軍備談判，更可以產生互信的作用。而兩岸連最基本的經貿議題都無法談，可見蔡政府不如美國有誠意控制台海危機，這也是台海會變成全球最危險地區之因。