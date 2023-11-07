2024總統大選逼近，國安會和國安局近日不斷釋出訊息，強調中共正透過「假訊息」和「認知戰」介入台灣選舉；還說有媒體、名嘴、甚至民調公司都涉入其中，搞得「鬼影幢幢」，卻說不出具體涉案對象，把所有反對者全都打成了「中共同路人」。

美國在台協會主席羅森伯格日前明白表示，美方不支持台灣獨立，讓「台獨金孫」民進黨總統參選人賴清德的兩岸政策，以及他當選後的台海局勢備受質疑，也成為在野黨窮追猛打的議題。

國安會和國安局卻在此時不斷指控中共介選，不僅國安會祕書長顧立雄日前在立法院配合綠委一搭一唱，暗指有媒體、名嘴、民調公司配合大陸介入選舉；國安局長蔡明彥更點出中共操作的「四大議題」。

但無論是媒體、企業，還是個人，若真的有配合中共介選就已違法，按理說，國安會早該移送檢調偵辦，但顧立雄只舉例有人去過大陸，至於哪些媒體或是民調公司曾配合大陸介選卻說不出所以然來，推說國安會只負責搜集情報。

至於蔡明彥所謂的介選「四大議題」，包括戰爭與和平的選擇、年輕人不想打仗、疑美論、ECFA終止對台灣經濟的衝擊，好巧不巧，全是目前各界對執政黨所提出的質疑。

很顯然，這是要把所有反對者全部打成「中共同路人」，中共「認知戰」的內容也全是蔡政府說了算，「假訊息」已儼然成為掩護蔡政府失能最好的預防針和防護傘。

可預期，愈靠近選舉，還會有更多「中共的假訊息」出籠，因為只要是批評到蔡政府的政策或是賴清德本人，全都可歸罪到「阿共仔的陰謀」。