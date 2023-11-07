談到今年最夯的產業，我想十之八九的人肯定會說：人工智慧AI和電動車！沒錯，但天有不測風雲，先是10月17日，美國政府宣布擴大用於訓練人工智慧AI模型的先進晶片對華銷售限制，搞得興沖沖來台灣參加鴻海科技日的黃仁勳灰頭土臉面對Nvidia的股價大跌；接著10月18日，特斯拉在第3季營收、獲利和毛利率都落後市場預期的情況下，連一向語不驚人死不休的CEO馬斯克都對利率高漲可能影響電動車買氣，表達了擔憂。但企業主需要擔心的不止於此，消費者的縮衣節食也正撲面而來。

真的，不知道大家有沒有聽過所謂的「消費降級」？對，這個名詞是疫情過後的中國開始傳出來的，不過，現在這個情況好像已經不再專屬中國，美國、日本，甚至台灣都開始有這個現象出現。真的假的？大家看看，今年的雙11是不是安靜了許多？聽說對岸的大閘蟹現在就算對價砍半也沒有什麼人去吃；最特別的是，連11月1日的Apple財報都顯示了旺季不旺的趨勢，中國的iPhone 15竟在網上展開了全系列的大幅打折。

原因其實也不難了解，面對揮之不去的通貨膨脹、地緣政治的不確定前景以及非常陌生的高利率時代，大家突然感覺錢變得越來越昂貴，錢應該省著花似乎成了現在最重要的事情。如果市場狀況是正確的，那一個新時代的出現基本上已經得到確認。家庭和企業將被迫削減開支，以免將來入不敷出；金融體系在重新適應這個新現實之際，不得不心痛面對資產的重新定價；政府在沉重的債務利息重擔下，預算削減在所難免，和企業主面對面的消費者臉上表情當然也會變得陰晴不定。

情況很明顯，雙11的起源地中國大陸最像王小二過年，一年不如一年。解封以來，商業信心始終沒有辦法拉回來，通貨緊縮的陰影甚至籠罩著整個市場，購物情緒當然不可能倖免於難。無獨有偶，全球情況好像也好不到哪裡去。世界大型企業聯合會10月31日發布報告稱，今年10月的美國消費者信心指數下降到102.6，這已經是這個指數的連續第3個月下降，只略高於5月分的102.5，名列今年的第2低。

看來全球疫情雖然已經解封多時，但有些事情確實已經覆水難收，很多的消費者習慣已經發生了決定性的、甚至是永久性的一個改變，滿地大手大腳花錢不眨眼的消費者時代很難再現了。大家肯定懷念疫情爆發前那個無論是奢華體驗、醫療保健或財務規畫的消費支出始終呈現穩定上升的那個時代。但，現在一切都不一樣了，那個賺錢容易、花錢不需要眨眼的時代早已離我們遠去了。

據說，日本用於客戶娛樂和餐廳的預訂量下降了50%以上。入夜後，曾經在東京娛樂區搖搖晃晃的醉酒上班族，現在根本不見了蹤影。有些朋友肯定不以為然，現在在台灣訂餐廳明明比登天還難，每間飯店更是永遠人滿為患，然而，擁擠的真正根源並不是需求過高，而是供應變得有限，如今的服務業缺工現象前所未有。另外，你以為台北旅展的現場人流爆滿是報復性消費，不，你錯了，無論是住宿券或機票，甚至是飯店和餐廳優惠券，大家更多的是奔著撿便宜而來的。

我感覺吧，現在的金融市場豔陽高照不代表企業可以跟著吃香喝辣。美國和歐洲的經濟增長腳步越來越重，高利率的溢出效應已經越來越明顯。10月18日，10年期公債殖利率觸及了4.9%，所有人開始感覺到一股喘不過氣來的壓迫感。經過長達19個月的升息，全球利率將「在更長時間保持高位」的事實終究成為了大家不得不接受的現實。更多企業開始減少資本支出的計畫。

另外，產能過剩的壓力逼著很多企業不得不開始削減自己的財務預測；去年大手筆建廠的半導體和電池產業已經開始發現供不應求正在反轉成為供過於求。從地緣政治到通貨膨脹、綠色轉型，企業在未來10年將面臨的是一份代價昂貴的待辦事項清單。企業決策者很快就會發現，他們過往在法說會高喊的偉大擴張正因自己的錯誤判斷而盡顯心虛。這不但對投資人是個壞消息，對商業世界的所有人來說更是前所未有，全球企業CEO正在看不見水紋的湍流中辛苦地摸石頭過河。（作者為創投合夥人）