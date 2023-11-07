台灣一直引以為傲的民主、人權，又能禁得起幾次賴清德言論的荼毒？（示意圖／資料照片）

賴清德認為徐春鶯的「經歷」及「主張」都有問題，因此不應該列入民眾黨的不分區，以免有「國安」的疑慮。身為一個副總統，說話可以如此武斷、如此霸道，又如此偏狹，真的難怪人人都認為民進黨是打著「民主」之名，暗中實行「專制」的集權政府了。

徐春鶯的「經歷」，賴清德語焉未詳，可能是指徐春鶯曾經加入共青團或共產黨。但是，徐春鶯已經斷然否認，賴清德無憑無據，怎能任意指控？假如徐春鶯真的曾經加入過共產黨，民進黨所掌控的國安會、調查局，大可以詳細調查，舉出實證，讓徐春鶯啞口無言，這才能讓人心服口服。

事實上，徐春鶯「曾經」加入過共產黨，根本就是民進黨故意羅織入罪，而以黃珊珊「說過」為口實；殊不知這是民進黨曲解文意所致，細查黃珊珊臉書，真相即可大白。退一萬步來說，即使徐春鶯曾加入過共產黨，那又如何？姑且不說徐春鶯也許「知過能改」、「浪子回頭」之類的勉勵的話，台灣的法律幾時明令禁止以共產黨為名組黨參政，連「台灣人民共產黨」都可正式成為政黨，而且公然違法的「台灣民政府」、「黑熊部隊」，也都敢於明目張膽成立，並獲得企業家支持，民進黨又何嘗採取過任何行動？更荒謬的是，民進黨新住民委員會的委員寧家榮，才是貨真價實的共產黨員，民進黨用之而不疑，卻不斷質疑未有實證的徐春鶯，這不就是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」的「雙標」嗎？

徐春鶯的確「主張」過，「祖國應該盡速統一台灣」，但是，徐春鶯主張「統一」和賴清德主張「獨立」，都屬於言論自由的保障範圍，蔡英文不是屢次強調過，「我們從來不會把不同的政治主張視為叛國」「沒有人要為自己的認同道歉」，既然都不構成叛國罪，更不必道歉，那又為何賴清德可以擔任行政院長、副總統，甚至代表民進黨參與總統大選，而徐春鶯連區區一個不分區立委都要被禁止？台灣主張兩岸統一的人，少說也有2、3百萬人，其中更不乏主張「急統」的，依照賴清德的邏輯，是否都應該將這些人編冊列管，沒收他們的參政權？

《中華民國憲法》明訂，人民有選舉、罷免、創制、複決的權利，這是人民絕對不可被剝奪的參政權力。賴清德這番言論，不但與其黨名所標榜的「民主進步」背道而馳，更是違憲、違法的，身為民進黨的總統候選人，知法犯法不說，還講得如此理直氣壯，霸道、獨裁，非我族（綠）類，雖遠必誅，其心態何等恐怖！

民進黨之所以針對徐春鶯大張旗鼓而討伐，顯然是項莊舞劍，「意在柯文哲」的。賴清德因民進黨的貪腐問題，聲望始終停滯不前，甚至已漸趨下滑，在無計可施之下，只能套用「反中」的故技，挑動台灣人民的情感，以醱酵「仇中、恐中」的情緒，遂行個人的私願。柯文哲無疑是他們認為的最強勁敵手，因此不惜千方百計加以「抹紅」，打成「中共同路人」，完全扭曲了柯文哲海納百川、強調族群融合的用意，其用心之狠、手段之毒，可以說是路人皆知的。

然則，已嫁到台灣30年的徐春鶯何辜？在台38萬之眾的陸配，又將情何以堪？台灣一直引以為傲的民主、人權，又能禁得起幾次賴清德言論的荼毒？（作者為台灣師範大學國文學系退休教授）

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