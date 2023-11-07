2024大選前，台灣有56個關心教育的民間團體，公布「2024年全國家長最關心的十大教育議題」問卷調查。接受調查的民眾包含3282位家長、1142位社會人士、777位教育工作者、178位學生，相當具有代表性。統計結果，考招制度等僅擠進第10名，家長最關心的居然是孩子的「品格教育」。

自1994教育改革思潮成為台灣教育主流之後，一切價值觀向西方看齊。「公民與道德」科目被改為「公民與社會」，雖增加了經濟、政治與法律的比重，卻輕忽道德教育。教改迄今20年，台灣青年道德感低落、詐欺集團橫行，能說與缺乏道德教育完全無關嗎？

今日世界有三大文明系統，伊斯蘭教文明與基督教文明皆有宗教鐵律來規範人的行為，只有中華文明以「人」為本，沒有鐵律，只有自律。不強求盡善盡美，但求「盡己之心」；沒有聖經鐵律，只盼望能「不忘初心」，更能「推己及人」。中華文明相信人性本善，但更知道「旦旦而伐之，可以為美乎？」所以重視教育，更重視啟蒙教育。

教改前，「德智體群美」五育並重，德育居首，小學有「生活與倫理」課，中學有「公民與道德」課。教材內容既確立行為規範，更注重道德行為之實踐。但時至今日，培養孩子正確的價值觀、強化道德感，雖然仍是關乎孩子一生發展與幸福的事，卻已成為台灣校園當中最難落實的一環。為什麼呢？

我們舉《108課綱》〈社會領綱〉為例，六大課程目標有「主體意識」，有「獨立思考」，有「分析、思辨、統整、評估」，有「人權」，有「永續」…獨缺「品格」一環。一個「忠孝仁愛信禮義廉恥」九缺的公民教育，符合中華文化特質，利於未來世代的發展嗎？何況「德育」特質是「身教重於言教」，課本上已經沒有了，政壇上袞袞諸公又給了學生們哪種身教？

去年地方選舉，執政黨參選人集體爆「論文抄襲事件」，「誠信」何在？今年中央選舉，執政黨參選人集體爆「偷腥事件」，「倫常」何在？賴清德當年強拆南鐵沿線迫遷戶毫不手軟，自己萬里老家違建有爭議卻哽咽落淚。同理心何在？疫情期間口罩缺、疫苗缺、快篩劑缺…結果全都涉嫌圖利。「廉潔」何在？「士大夫之無恥，是謂國恥」，執政黨集體作為如此，未來歷史早已定位，除非台灣道德觀徹底翻轉。

所以，當國民黨總統參選人侯友宜提出檢討《108課綱》，表態「中華文化的根，台灣學生不能忘」，民進黨立委立刻加油添醋，扭曲抹紅成「侯友宜的教育政策竟然是要台灣學生『背中國長江、黃河流經省分』…把『背誦』和『中國地理』列為教育政策重點…」不惜虛言捏造，除了「反中」，更是深知自己「缺德」的恐懼吧。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）