陸委會發大篇聲明稿說陸配徐春鶯若要當民眾黨的不分區立委，就必須跟其他台灣人一樣放棄中華人民共和國國籍，問題是，賴佩霞可以拿到放棄美國籍的證明，但中華人民共和國不會核發給陸配一張放棄國籍證書，陸委會明明知道還在那邊講那些五四三，實在可笑。

《國籍法》規定，取得台灣籍之前必須放棄外國籍，試問，陸配有嗎？沒有！《兩岸人民關係條例》說只要放棄戶籍便可，因為大陸不可能讓她們放棄原始國籍。

陸委會又說，《國籍法》規定參選前必須放棄外國國籍！試問，大陸是外國嗎？如果是，陸委會為什麼不改名叫中國事務委員會？

邱太三你改看看啊！就只是看板換一下而已，怎麼不改？你做不到，卻叫人家陸配去做，這就是徐春鶯質疑你的地方。

事實上，既然你用了特別法讓陸配不用放棄國籍就可以取得中華民國國籍，就應該在其他領域也將她們視為已經放棄外國籍，讓她們享有完整的國民與公民權利。不然就是歧視！

民進黨政府用《國籍法》來排擠陸配參政，但綠營側翼不是，而是用忠誠度，講什麼你是共產黨員！你幫忙統戰！你歌頌毛澤東！你與紅衛兵合照云云。意思是你拿到台灣身分證也沒用，你就是會賣台！

以前廣告說辨別偷渡客的方法是要他們唱「茼蒿歌」，現在，荒謬的是，區辨陸配忠誠度，改成了問人家：你對富察在大陸被抓的事情，有什麼看法？沒意見？可見你不敢得罪對岸！忠誠度一定有問題！

試問，如果答得讓你滿意，就是夠忠誠，就可以當立委是不是？所以說，這根本是無效的問題嘛！就跟「茼蒿歌」同一等級。不是嗎？

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