交通部近日宣布將在明年春節前解除赴陸組團觀光禁令，並預定明年3月起恢復團客赴陸以及大陸旅遊團來台。總統大選激戰方酣，正當民進黨傾全黨之力攻擊陸配參政、重新升高「抗中牌」調門時，蔡政府突然拋出兩岸觀光解禁、向大陸釋出善意，兩相對比令人感到格外荒謬。

自我矛盾 騙選民騙美國

毫無疑問，政府搶在選前宣布兩岸觀光解禁，百分之百是政治算計、而非民生德政，暴露了民進黨在兩岸關係上的兩組自相矛盾。第一組矛盾是，既然過去將近1年來，交通部、陸委會反覆強調我方從未對陸客來台設限，要求對岸先撤除相關禁令，那麼為何此時交通部又煞有介事地宣布，以明年3月作為恢復兩岸團客往來的時間點？豈不自證了對岸國台辦指控我方對觀光層層設限的批評？

民進黨政府不惜自我打臉，也要在選前打「陸客牌」，講白了就是一個騙字。一是騙選民，看到全國觀光業者幾乎一面倒支持國民黨、侯友宜，民進黨顯然坐不住，指望釋出兩岸觀光恢復的利好，多少可以挽回部分觀光業團體以及相關選民的選票支持；二是騙美國，舊金山APEC拜習會將近，美方日漸強化不支持台獨、希望兩岸交流對話的立場，無論是蔡政府還是賴清德，都有穩住美國人的強烈意願。

民進黨的第二組矛盾，是一邊臭臉打陸配，另一邊笑臉迎陸客，兩岸路線之分裂，可謂匪夷所思。眾所周知，陸配、陸生、陸客這「三陸」群體發端於兩岸民間交流合作，不僅是兩岸和平的天然紐帶，更是兩岸官方需要小心翼翼呵護與造福的對象。而恰恰就是這「三陸」群體，正是民進黨2016年重返執政後，遭受最多政治壓力與干擾的受害者。

當在台陸生疫情期間備受歧視、逐漸清零，當陸配被抹紅為國安風險，民進黨內心對陸客又會有多少善意？如果回顧今年9月至今，蔡政府恢復第三地陸客來台自由行以來，不但未發生任何爭議事件，而且在YouTube等網路平台上，多見到第三地陸客對台灣社會文明、風土人情的讚美式影片，實質上戳穿了民進黨長久以來對「兩岸是敵人」、「大陸人都肩負黨政軍政治任務」的認知作戰假象。

選輸選贏 都應開放交流

換言之，民進黨為了烘托「抗中保台」溫度，刻意避免在選前開放陸客來台，防止「反中牌」破功，也是十足選舉考量。但相當可笑的是，如果對比過往兩岸民間交流常態時期，每當台灣舉行大型選舉時，因政治避險考量而主動縮減、停止陸客來台的反而是對岸官方，此時居然是民進黨在「幫」北京解後顧之憂，也難怪台灣民間近年來對「綠共」的調侃愈來愈多。

假若真正站在照顧民生福祉、彰顯自由民主的立場，民進黨政府應即刻開放陸客自由行來台，一來是可以讓國內觀光業和基層庶民商販有盼頭，有助於舒緩今年台灣因外貿萎縮帶來的景氣危機，二來也把球丟回給北京，歡迎陸客來台體驗選舉氛圍，屆時若大陸還是不開放，那責任就不再歸民進黨政府這邊。退一萬步講，即便兩岸官方授權雙方業者溝通後，對明年春節後開放觀光有默契，民進黨政府也不宜將「陸客牌」當做選舉工具，反倒給眾人看穿政治算計。

既然交通部、陸委會等處理兩岸觀光事務的部會，幾乎全數由新潮流系執掌，那麼作為新潮流系老大的賴清德，本應拿捏好兩岸交流議題的尺度。例如，賴清德早應該接受媒體專訪談及兩岸論述時，就開誠布公地表示，歡迎陸客來台、鼓勵兩岸觀光交流，而非誇誇其談所謂「和平善意」的空話。同時，賴清德更應表示，無論2024大選結果如何，民進黨政府都做好了明年全面恢復兩岸觀光的準備，這才是真正的善意表達。

遺憾的是，民進黨歷來對兩岸關係沒有善意、沒有智慧、沒有格局，時至今日也不再指望能做出真正有助改善兩岸關係的言行。開放兩岸觀光客固然是美事一樁，對當前兩岸情勢更具有「和平甘霖」之意義，但民進黨政府對陸客議題反反覆覆政治操作，人民還會相信嗎？