以色列總理尼坦雅胡終於同意在迦薩戰術性、小規模的暫時停火。雖然這和聯合國大會要求的「人道主義停火」仍有差距，但至少是個起步，可以讓身在戰地的迦薩婦孺喘口氣。

以強硬聞名的尼坦雅胡為何會改變原先「絕不停火」的立場？並不是迦薩平民死亡破萬人讓以色列手軟，也不是國際停火聲音高漲讓以色列承壓；以色列對恐攻的報復通常是十倍奉還，在阿拉伯人環伺下茁壯，抗壓力也非常強。

尼坦雅胡會同意停火，是因為美國總統拜登親自打電話要求。雖然白宮表示拜登在電話中重申對以色列的堅定支持，但拜登一定也講了重話，甚至暗示了殺手鐧，才會讓尼坦雅胡同意美國國安會發言人柯比所強調的「美方將繼續主張暫時、局部停止戰鬥」的立場。

這殺手鐧是什麼？就是聯合國安全理事會的否決權。之前美國已用否決權否決安理會要求停火的決議。聯合國制度和一般的社團組織不同，出兵或制裁的權力在安理會而不是大會。美、中、英、法、俄5個常任理事國都有一票否決的權力。這個月中國大陸剛好坐上輪值主席國的位置，而中國已表明要全力推動以哈停火。如果美國在安理會稍有鬆動讓停火案通過，安理會就可能派出維持和平部隊。以色列能向維和部隊開火嗎？屆時想不停火都不行。

而拜登為何改變之前全力支持以色列的立場？偏袒以色列讓美國全球領導力衰退，不利美中競爭，或許是原因之一，但更直接的因素，是他的民調支持率下降。原本拜登占優勢的多元族群支持度退卻，已有穆斯林社團公開揚言不會再支持他。這些票數雖少卻可能是關鍵性的。最新民調顯示，2020年拜登勝出的關鍵6州，已有5州支持率落後川普。這直接威脅他連任之路，拜登不改變已經不行。

這說明什麼？這說明能夠阻止以色列的只有美國，而只有美國公民的壓力才能重塑美國政策。前瞻未來，美國公民必須施壓政府拯救迦薩的無辜婦孺，因為以色列無差別攻擊激起的怒火，終將燒到美國。

讓我們引用當年發動911恐攻的主謀賓拉登的陳述，他曾經表明為何要攻擊美國：「曾經有一些事直接震撼了我的靈魂。這開始於1982年，美國支持以色列入侵黎巴嫩。…我無法忘記這些震撼人心的畫面，血液和斷肢，到處都是四肢伸開的男人和女人…。看著黎巴嫩那些倒塌的高樓，我突然想到，我們應該以同樣的方式懲罰那些壓迫者，我們應該摧毀美國的高樓，這樣他們就能體會到一些我們的感受，他們就不敢再殺害我們的婦女和兒童。」

將時間換成現在，將黎巴嫩換成迦薩，場景一模一樣。或許相同被震撼的靈魂，也同樣正在蔓延。要避免911事件重演，必須拯救迦薩婦孺，包括停火和漫長的療傷止痛。而這件事只有美國公民，才做得到。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）