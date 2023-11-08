4日晚，「同•Young好聽」華流音樂節在寧德市舉辦，來自海峽兩岸的青年音樂藝術團隊齊聚一堂，共同唱響「華流音樂」。

現場，來自台灣的丘與樂樂隊、7LING(陳姿陵)、艾瑞樂隊和來自寧德市青年藝術團的青年歌手們，接連獻唱《你是我的兄弟》《好吃在寧德》《稻香》等充滿台灣元素與閩東文化的歌曲。音樂節尾聲，閩台青年同聲合唱《明天會更好》，祝願寧台青年交流天長地久，攜手並肩讓明天更美好。

「兩岸一家親，未來在青年。」寧德團市委副書記陳光華表示，青年是兩岸交流中最活躍的力量，希望通過本次活動促進寧德與台灣之間青年的文化藝術交流。

「同•Young好聽」華流音樂節是「同•Young無界限」閩台青年潮玩文化節的子活動之一。「同•Young好看」街舞挑戰賽暨海峽街舞大賽寧德分站賽，3日晚在寧德市舉行。

來自台北的舞者游凱崴，獲得海峽街舞大賽寧德分站賽的freestyle冠軍。他說，學習街舞已有9年，「『以舞會友』很開心，可以更好地促進兩岸青年交流交往，互相進步。」

擔任比賽裁判的張維剛說，在他的家鄉金門，街舞變成一種舞蹈治療以及表達性媒材，他深信在未來，海峽兩岸的交流結合，街舞必定能有更多元的創舉。

當天下午，還舉行寧(德)台(灣)青年文化創意交流基地揭牌儀式。（吳允傑）

（本文來源：中新網）