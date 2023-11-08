10月31日，一般稱先總統蔣公誕辰，今年在國史館有個會，發表了從史丹佛大學拿回來的「蔣介石日記」集成一書。結果這會竟然去批蔣反中，說是蔣下面的人在台灣「壞事做盡」。

與這種事同樣滑稽的，是基隆九份金瓜石的「盟軍戰俘營」，每到11月11日，都有「國殤紀念日」（Remembrance Day），但現在受邀與會的，竟有當年關押殺害戰俘的台灣兵，惡名昭彰的「台灣守衛」（Formosa Guard）。

這原叫休戰日「Armistice day」，紀念第一次世界大戰，於1918年11月11日上午11點正式停戰，後稱「退伍軍人紀念日」、「和平紀念日」、「停戰日」，人都在左襟戴上虞美人花（Poppy）。

（圖／郭冠英提供）

二戰時台灣建了很多的英美戰俘營（POW），最大的是金瓜石，戰俘要去挖銅礦，生活很差，「台灣戰俘營紀念協會」會長柯麥克說，台灣是侵略南洋的大本營，戰俘營關押了4千多人，死了400多，致死率是10%，而在東南亞的，包括「桂河大橋」，POW致死率竟達30-40%，比起納粹的集中營只有2%，真太駭人聽聞。

「台灣守衛」殘忍，可說是壞事做盡，戰後被盟軍處死了26人。

戰俘在苦難中最珍惜的就是「夥伴」（Mates），該營的代表銅像就是兩個人扶倚在一起。我2021年前去時，想到美國禁止以前二戰盟國出的「華為」手機，我就特別用我在成都買的「華為Mates20」手機拍營照。

結果赫然發現在銅像旁，一個戴著「台灣兵」帽的「Formosa Guard」，正看著我。

這把以前殘害戰俘的人也拉來同念，真是諷刺怪異。

蔡正元就在電視上講了這段醜惡的歷史：「連很多的英國軍官嚇壞了，他發現台灣人的台籍日本兵殘忍程度，遠甚過日本兵。

中國的四行倉庫是抗日的象徵。英軍敗戰了以後，有將近1/4的四行倉庫的守軍，最後被移到了東南亞當戰俘去做苦工。當時的苦工的監督人都是台籍日本兵，那因為這種情形底下，戰後在處理戰俘問題的時候，發現有將近一半的這些四行倉庫守軍，被台籍日本兵給虐待死亡。

那面對這麼一個殘酷的歷史事實，台灣人當然有他所謂的自認為的悲情，但是在從二次大戰來講，台灣人已經夠幸運了。」

而這批幸運從日本皇民轉型成中國人的，不但不感恩，卻還如蔣介石在平亂後講的，「畏威不懷德」。這些軍伕皇軍，還有基隆的礦工，就是打殺中國人的主力，窮凶極惡。28日晚就在港邊戲院旁「刀刺死亡」一海軍兵蘇夢熊。當時還是海軍見習生，後是海軍副司令的徐學海，目睹了錢復說的「官逼民反」。他說：「我親歷二二八，我們並沒有冒犯本地人，但那個時候他們絕對是想殺我們的，只是沒殺到而已。在那種情況，我們內地人怎麼感受呢？」。

本來國民政府退到台灣省，雖然還一直強調抗日，紀念七七、九三，但早年很少去宣傳這個「英美戰俘營」，因為關押殺害他們是「台灣守衛」，這不好提，所以事變後，省主席魏道明就說，以後誰也不要談228，事就讓它他過去。乃就是，當時「壞事做盡」的，就是這些台籍日兵和皇民士紳，可是這些人多到十幾萬，你也不能像錢復說的「看到就抓。」也不能在報紙、教育中，寫入課綱，批判這不光彩的事，當然就忘掉不談最好。這是為了族群和諧不得不做的事，絕不是當時的陳儀政府做了什麼壞事，或蔣介石是元兇，下令大屠。

當時白崇禧部長來台巡視後就說：「造成此次事件的原因，乃受日人偏狹惡性的教育，與歪曲宣傳的遺毒。」

（圖／郭冠英提供）

2021年1月9日中央社報導說，記錄台灣戰俘營血淚史，永不遺忘自由可貴。常居台灣32年的加拿大人何麥克（Michael Hurst），長年熱衷軍事史研究，推動紀念活動（Remembrance Day），金瓜石營區紀念碑在1997年落成。

他寫了「永不遺忘」（Never Forgotten），訪談了800多名前戰俘及其家屬，今天在台北光點舉行簽書會。

1942年8月至1945年9月，有超過4300名盟軍戰俘在台灣境內的16個戰俘營，其中包括日軍自新加坡、菲律賓等地轉運至台灣者。

何麥克說，更重要的是「讓歷史說話」。他提到，多數戰俘返鄉後避談個人經歷，當時的英國及美國政府更要求戰俘對相關不光彩歷史保持沉默；而就算戰俘試著與家人分享，各種殘酷情節也讓家人難以置信與理解，可傾訴對像幾乎只有昔日同袍及研究人員。

我參加了那次的簽書會，還看到前「黑貓中隊」隊員蔡盛雄。

中央社說：「台灣人在日本帝國建立的戰俘營擔任守衛、管理員等職，其中不乏『基於職責』對戰俘施暴者。」

可是來九份玩的人，大部分去看的還是戰俘營對面山上的日本神社和銅礦，很少來這。

而11日「永不遺忘」的時候，英、美、澳洲的駐台代表都會出席，AIT出動的墨鏡武警約3、4個看場，東道主盟國中國，則由退除役官兵輔導會主委出席。可是，現在中國又是英美澳等國最要反對遏制的對象，敵人的敵人就是朋友，台獨和當年的「壞狗pa.gou」變成盟友，所以「台灣兵協會」也受邀出席。也就是殺人者來紀念被殺者，追思當年他們的「職責」了。

21年我與幾位愛國青年來參紀念會，在下面的銅曠廢水沖出的黃金瀑布前，我看到個高個子，馮世寬。我停下車，遠遠大叫他名，他也開懷大笑。然後我們就一起到「戰俘營」與會。

沒想到會中叫到中國代表，退除役委員會主委，老兵代表時，兩個人站起來，台灣兵Formosa Guard以為是請他們講話了，主持人柯麥克很快說，是請馮世寬先生，這才化解了小尷尬，大家都會心一笑。