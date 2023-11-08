就在藍白要合、不合，兩黨支持者火氣上升，即將撕破臉之際，民進黨總統參選人賴清德找來昔日柯文哲輔選大將姚立明擔任競總主委，揚言就是要來對付柯文哲；加上這陣子以來綠媒找來前柯文哲幕僚吳靜怡、張益贍擔任名嘴，主要任務也是修理柯文哲，這股白色的柯黑力量，讓柯文哲不僅惹惱藍綠兩黨，連自家白色力量也不挺的負面形象更加放大。

姚立明說他和柯文哲「因誤會而結合，因了解而分手」。曾經是新黨立委及倒扁副總指揮的姚立明，2012年大選易幟轉投民進黨蔡英文，並擔任小英教育基金會董事，2014年台北市長選舉，民進黨以不提名方式禮遇無黨籍柯文哲，姚立明擔綱柯文哲的競選總幹事，選後姚妻楊芳玲接任台北市法務局長，因阻擋柯文哲簽署遠雄集團同意書，以致雙方撕破臉，姚立明批評柯文哲沒有台灣價值、忘恩負義，成為最強柯黑。

撇開姚立明政黨立場搖擺的爭議不論，姚立明助攻柯文哲台北市長時，因預測民調將拿到80萬票震撼輿論，最後逾85萬票當選而一戰封神，這是柯文哲現在奉行科學數據說話的關鍵，只是姚立明現在倒轉槍口對上柯文哲，墨綠的柯文哲恐難再游走藍綠大道之間的白色小巷。

選舉是一面照妖鏡，任何決策不可能刀切豆腐兩面光，也絕難兩面討好，柯文哲因選總統與民進黨交惡，不可能只提「下架新潮流」而不提「下架民進黨」；也不可能玩弄不分區安全名單的權術，故意洩漏扁系人馬陳昭姿、時代力量創黨元老黃國昌，卻剔除先一步推上火線的徐春鶯；更令人傻眼的是，當國民黨祭出挺郭黨紀處分後，偏偏又和郭台銘眉來眼去、曖昧密會，這樣還算有誠意藍白合嗎？

朱立倫一味配合柯文哲，把聯合政府、立委小雞們都談得七七八八了，唯獨總統人選怎麼配搞不定，恐怕已先出賣了未來藍白合的總統組閣權。姚立明說和柯文哲的關係「因誤會而結合，因了解而分手」，不僅是所有吃過虧的柯黑們共同心聲，也是我們在思考選擇未來國家領導人的格局、人品、治國理念、用人唯才的必備條件。

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