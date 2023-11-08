「藍白合」因正、副總統的歸屬問題，至今仍僵持難下，柯文哲陣營還是堅持用「全民調」，但願讓子3%；而侯朱陣營則標舉出兼容「德日選一」的方案。雙方的智庫學者，各為其主，隔空交火，嘈嚷不休，但顯然都未能說服對方，「藍白合」的前景，還是陷於一片朦朧模糊的愁雲慘霧之中，教許多巴盼「藍白合」的非綠選民心焦氣躁。

不過，就在這片霧霾之中，似乎也隱隱透出一線光明，循此追索，或許猶有可能達成希望。

「藍白合」是政黨與政黨間的合作，而在過去商談的階段，藍白雖仍各具自主性，但也已有了相當程度的共識，從「政黨輪替」、「聯合政府」到未來的「內閣制」，都是共同努力的目標，這就是極為穩固的合作基礎。現在卡關的癥結，只在正、副總統人選的決定方式而已。

政黨間的「競合」，當然不同於政黨之中的競爭，除了人選的個人魅力之外，如果忽略了政黨的實力，顯然就是有所偏頗的。柯文哲的個人魅力，無可置疑地，是高過於侯友宜的，如果只用「全民調」作抉擇，即使讓子3%，柯文哲仍然可能穩居勝算，這正是柯陣營的優勢所在，一定是當仁不讓，必欲堅持到底的。

但是，國民黨的政黨實力，儘管已大不如前，無疑還是遠遠勝過民眾黨多多的，當然也斷然沒有棄之不用的道理。侯朱陣營最近標舉出的方案，就是在仰仗政黨實力，欲藉此扳回一城。

藍白雙方，就在此處產生齟齬和矛盾，是以各有堅持，不肯相讓。客觀來說，侯朱陣營提出的「日式」方案，是絕對不可行的，國民黨提名的區域立委，多過民眾黨太多，如果援用這方式，等於將總統大位拱手讓給了侯友宜。因此，我們也可以看到支持民眾黨的學者，集矢而攻，幾乎都針對「日式」的不合理而論；而相對地，對於「德式」，卻明顯只是點到為止，「存而不論」，就是連國民黨陣營的學者，也少有著墨。

這是非常值得玩味的現象。我們姑且不去討論「德式」的背後隱藏著的與台灣制度不合的問題，其實，這就是純粹就政黨實力的評量，「政黨民調」其實在台灣早已行之有年，甚至比個人的民調更接近實情。但藍白兩黨對此卻不約而同地避而不談，是否就隱含著未來「藍白合」可能成功的契機，只是雙方暫時「拉弓不放箭」，只是在等待著最佳的時機？

既是政黨合作，個別人選的魅力，與政黨的實力，都是必須加以考量的，排除任何一項，都絕對沒有公平性可言。因此，如果要說「全民調」，兼採兩者，既可以呈現出候選人的群眾魅力，也足以展現政黨的實力，其實才是最公平與恰當的方案。

就個人魅力來說，柯文哲應該可以獲得較高的支持；而就政黨實力來說，侯友宜則可能占於上風，兩者折衷，鹿死誰手，其實還在未定之天。以侯友宜目前的表現來說，其實已是相當可圈可點，就是比個人民調，也未必會遜色多少；而民眾黨的政黨聲勢，由於柯文哲的群眾魅力，也漸有與國民黨並駕齊驅的趨勢，藍、白兩黨其實都各有基本盤，也都各有努力的空間。

因此，藍、白兩黨如果真的願意合作，未來唯一的可能，就是兼採「個人民調」與「政黨民調」的全民調一途。至於占比多寡，可由兩黨主事者協調、商談。

「藍白合」既是台灣6成以上的民意主流，代表了台灣民眾對「政黨輪替」的熱烈渴盼，藍白雙方的主事者，應當深刻體會到「合則兩利，分則兩傷」的道理，時日無多，良機不再，當斷不斷，反受其亂，套句管中閔校長的話，「若是有心為家園，退步也就能向前」，就趕緊作出攸關於台灣未來和平、繁榮的抉擇吧！

（作者為國立台灣師範大學退休教授）