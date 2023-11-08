「抗中保台」為執政黨最重要的政策，尤其在選戰期間成為主要論述，藉此獲取政治利益，惟此舉卻大舉衝擊我國農產品對大陸市場出口，無辜的農民苦不堪言。

台灣地處亞熱帶地區，主力農產品保存時間較短，不適宜長時間運送，中國大陸距離最近，不到一天就可以運抵廈門或廣東，消費習慣接近，經濟快速崛起購買力強，為我國農產品最佳的出口市場。

2005年連戰和平之旅，中國大陸宣布自2005年8月1日鳳梨、番荔枝（釋迦）、木瓜、楊桃、芒果、番石榴、蓮霧、檳榔、柚、棗、椰子、枇杷、梅、桃及柿子等15種台灣水果，享有零關稅與快速通關措施優惠。

接著2010年6月兩岸簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），早收清單中有18項農漁產品，農產品有文心蘭、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉；5種漁產品其他活魚（石斑魚等）、其他生鮮冷藏魚（烏魚、石斑、魚、旗魚等）、其他冷凍魚（秋刀魚、午仔魚等）、其他冷凍魚片（虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等）、甲魚蛋等，自2011年1月1日起開始實施逐漸降至零關稅。

自2006年起我出口大陸農產品穩定成長，引用農業部農產貿易資料顯示，對陸出口金額從首批零關稅落實後的隔年2006年的3.97億美金，至2019年達到高峰12.4億美金；早期大陸市場僅占我農產品出口比重相當低，2006年突破1成，2019年巔峰期比重高達22.58%，使得大陸長期居我最大農產品出口國。

不幸的是，民進黨執政期間不斷操弄抗中保台，兩岸關係逐間惡化，自2020年起出口金額開始衰退。2021年大陸的海關多次檢出台灣主要農產品帶有介殼蟲等有害生物，或禁用藥物，因而暫停台灣鳳梨、釋迦與蓮霧等水果以及石斑魚等漁產品進口。2022年美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，大陸宣布暫停未完成產品註冊的100多家台灣食品，與柑橘類、冰鮮白帶魚與冷凍竹莢魚進口。

過去有類似的問題，兩岸可透過兩岸協商機制解決，惟兩岸關係惡化，官方管道完全中斷，加上前農業部陳吉仲部長刻意將問題甩鍋給對岸，非但未排除檢疫瑕疵，痛批對岸違反國際規範，並宣稱不排除到WTO申訴，至今卻未發動WTO爭端解決機制，讓問題遲遲無法解決，使得農產品對大陸出口金額進一步惡化，去年下滑4成，僅有6.5億美金，只剩下2019年出口金額的一半（52.6%）。

近期大陸商務部表示，初步調查台灣對大陸貿易措施涉嫌違反「非歧視原則」和「普遍取消數量限制原則」等WTO規則，正研究中止或部分中止ECFA項下，給予台灣產品的免關稅優惠。由於我國FTA覆蓋率過低，又無法加入RCEP，CPTPP也遙不可及。若大陸取消我農產品零關稅優惠，相關農產品在大陸市場競爭力勢必大幅下滑，出口也將再大幅崩盤。

蔡政府操弄政治，讓無辜的農、漁民成為最大的犧牲者，完全無視傳統產業與農業影響，人民只能用選票，來修理傲慢的執政黨。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）