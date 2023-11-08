日前柯文哲霸氣喊出侯柯民調「誤差範圍內都算柯輸」，儘管這個說法看似退讓，民調方式還是要從科學方法，判斷究竟能不能得出準確結果。否則若主張的方法具有瑕疵，假設導致偏離真實達10%，那麼喊話正負3%誤差值內讓分認輸，連有意義的民調結果都無法產生，「讓分」說，就淪為政黨間談判口水。

根據2023年初NCC的報告指出，台灣人均有1.94個手機門號。換句話說，柯陣營提出手機市話民調各占一半，第一個挑戰就是，要如何在短時間內整理出「不重複、合格選民」的手機號碼清單？這還要考慮到，手機用戶中至少有1/3是可以被市話調查到的人口。「手機民調占一半」的科學根據何來？是否能避免持有兩個手機號碼的人，或有市話又有手機的人被重複調查到？

不久前才大上新聞版面的詐騙猖獗現象，顯示出一人可控多達上百個門號，這種現象實際存在於台灣，有心的操控者甚至也不需要在台灣，就可能成為民調的受訪者。目前並沒有辦法排除這個狀況的影響。

長年以來，各家民調公司累積了完整的市話聯絡名冊，儘管任何方式都存在短板，長期管理並且獲得驗證的市話名冊在研究方法上，遠比目前的手機民調機制更加健全。更準確的方法當然有，那就是仿照美國方式，由民調公司付費，維持一群定期回答各種問卷問題的網路受訪者，由於長期固定受訪，能有效排除目前大家擔心的，被對手灌水、受訪者品質有問題等等狀況。

但以目前的時間限制，藍白陣營並不存在這個空間進行新的方式。宜以市話為主的民調，佐以各民調公司既有的調整方式去進行，而不是隨便喊出「手機占一半，誤差內算我輸」而欠缺科學根據。這除了喊起來很有氣勢之外，科學方法上其實站不住腳。

既然市話民調方法也存在可能的短板，手機民調手段目前又不符合科學，搭配另一種評斷方式就是一個值得考慮的方向。目前民調中，大家最擔心的就是無法反映真實投票行為，可能是因為對手灌票，或者因為接電話的人實際上投票意願不高。搭配政黨支持度便可能是一個減少對手灌票，甚至反映政黨「催票能力」的做法。在政治科學上，類似經驗也在德國獲得驗證。

面對藍白合的話題，期盼換黨做做看的在野陣營民眾，應該都從2020大選韓國瑜超高民調而落選學到經驗。民調方法有其侷限，急就章喊出手機要占一半，也不可能改善盲點。應該敦促各自陣營的政治人物，採取在他國已有類似經驗的方法，酌予調整，達成雙方可以接受的方式。而非淪為比較霸氣的喊話。

（作者為美商麥肯集團數據分析總監、前國安會政策研究助理）