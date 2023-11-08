美國前總統川普是一位在人格、品格與作人風格各方面都有缺陷的「不適格」總統，他的執政成績令人遺憾，也讓大多數美國人透過選票拒絕了他的連任。但接下來的拜登雖然在選戰中打敗了川普，卻因年齡、體能、個性、領導力與執政成績不佳，被證明是另一位「不適任」的總統。現在也面臨著可能被淘汰出局的嚴峻考驗！

迄今為止，許多民調結果均顯示，拜登在明年總統大選中將會輸給捲土重來的川普，不論是在「選民票」或「選舉人票」這兩方面均呈敗相。為什麼大多數選民放棄拜登呢？其中關鍵因素有五：

首先，是由於他的衰老和體能不足。拜登已經接連摔倒多次，又常常失憶忘詞、茫茫然不知所云，不知何去何從！很顯然他的心智和體力都不足以承擔重負，而偏偏他的副總統賀錦麗又是能力不足人緣極差，難堪大任。民主黨內部已有人推薦由加州州長紐松取代拜登，尋求勝選。

其次，是由於他意志不堅，無法完成基本使命和既定任務。他在上任之初提了一套6兆美元的基礎建設計畫，卻一再被削減、切分，現在全貌盡失！他所提的對抗「一帶一路」計畫，迄今仍是紙上談兵，很可能付諸空言。他所謂的打敗俄羅斯專制政權，拯救烏克蘭民主，目前看來也不會成功。而供應給烏克蘭的軍火有許多已流向中東，變成了發戰爭財的工具。至於他堅持的對華制裁與科技打壓也形移勢遷，轉向高層對話、多方和解，以及在「可以合作的領域裡合作」。

第三，美國內部嚴重分裂，他卻無力統合，消弭歧見，息爭止紛。對於以色列與巴勒斯坦的血戰，他一面倒向以色列，坐視迦薩走廊慘烈屠城，卻激起了美國社會內部不同立場者的激烈衝突。支持伊斯蘭與阿拉伯的選民明言將不會再投票支持他；而年輕人也不願意無條件的支持猶太資本和以色列。這是拜登的致命傷，也是由於他左支右絀的性格所致。

第四，為了建制集團的利益，拜登政府開銷過大，卻無力開源節流。當前美國國力已不足以支應龐大的財政赤字、國防支出與對外援助。儘管如此，他卻誑言美國仍有能力同時打俄烏和以巴這兩場戰爭。但這終非事實。烏克蘭總統澤倫斯基慨嘆美國的援助日益萎縮。在這樣的處境下，戰爭的頹局與外交的失敗將會迫使一向專精對外關係的拜登面對選民的制裁，只要有2成選票倒向川普，即將敗下陣來。

最後，為什麼許多選民竟然轉向支持「不適格」的川普呢？這是因為川普誓言絕不輕啟戰爭，他要在就任之後「立即結束俄烏戰爭」、「不再支持北約打仗」。這反映了眾多美國民眾厭戰反戰、企求和平，要求改善民生，與人為善的心理需求。而且他們相信川普一定說到做到，不像拜登支支吾吾、首鼠兩端，口惠而實不至！

這正是決定投票行為的關鍵，也是拜登尋求連任的真實隱憂。