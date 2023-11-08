在當今數位化世界中，人工智慧（AI）的快速發展對全球社會和經濟產生了深遠的影響。在2023年11月1日，包括美國、中國、英國、以色列與加拿大等28個國家和歐盟的代表參加了由英國所召集的第一屆AI安全高峰會，共同簽署了重要文件《布萊切利宣言》(Bletchley Declaration)，對前沿人工智慧（frontier AI）所帶來的機會與風險達成了共識，為全球AI安全和監管設立了新的標桿。宣言中強調了通過國際合作建立AI的監管方法，以確保AI的安全、以人為本、值得信賴和負責任的發展。本文將探討宣言中有關國際合作監管AI的方法，以及這一方法為未來AI的發展帶來的重要影響。

一、 共同挑戰：全球AI發展的機遇與風險

《布萊切利宣言》的重要性在於應對全球AI領域面臨的共同挑戰。AI技術已經被廣泛應用於生活的各個領域，為全球帶來了前所未有的機遇。然而，這一技術的迅猛發展也伴隨著一系列潛在風險，特別是在網路安全和生物技術等關鍵領域。為瞭解決這些共同挑戰，國際合作成為必要的選擇。

國際合作的動力之一是，人工智慧不受國界限制。AI技術的傳播和影響不受地理位置的限制，因此，單個國家難以單獨應對跨境的AI威脅。國際合作能夠促使各國共同制訂應對AI風險的標準和策略，提高全球AI系統的安全性。

二、以人為本、值得信賴和負責任的AI發展

《布萊切利宣言》強調了以人為本、值得信賴和負責任的AI發展模式。這一模式對AI技術的未來方向產生深遠影響。首先，以人為本的AI發展模式意味著AI技術應當為人類的利益服務，而不是取代人類。這一觀點在面對AI可能接管各種任務時具有重要意義，如AI在醫療、交通和生產領域的應用。

其次，值得信賴的AI發展模式要求AI系統必須可靠，可被驗證，以及不會濫用或傷害人類。這需要確保AI的決策過程是透明的，可解釋的，並且可以追溯。

最重要的是，負責任的AI發展模式強調了道德和倫理原則在AI開發和應用中的重要性。這包括確保AI系統遵循人權原則，不傳播虛假信息，以及避免對社會產生負面影響。

三、國際合作的必要性

《布萊切利宣言》強調了國際合作的重要性，以確保以人為本、值得信賴和負責任的AI發展。為什麼國際合作是必要的呢？

首先，AI技術的發展速度之快意味著沒有一個國家可以獨自制訂監管AI的規則和標準。國際合作可以促使各國協調行動，避免重復努力，確保更高水平的監管。

其次，AI的應用涵蓋多個領域，涉及多種國際問題，如網絡安全、生物技術和跨國數據流動。只有通過國際合作，各國才能共同應對這些複雜問題，確保AI技術的全球安全。

最後，國際合作可以促進知識和經驗的分享，促進各國之間的學習和創新。這有助於加快AI監管方法的發展，提高監管的有效性。

四、共同原則和行為準則

宣言中提到的重要內容之一是建立共同原則和行為準則。這一舉措旨在為AI監管提供指導和框架，以確保國際合作的有效性。共同原則和行為準則將有助於統一全球AI監管的標準，減少不確定性和混亂。

這些原則和準則可以包括透明度要求，確保AI系統的決策過程可以被理解和解釋。此外，它們還可以規定數據隱私和安全的最佳實踐，以保護用戶的權益。

五、結語

儘管國際社會在簽署《布萊切利宣言》時已經達成一致，但實施和監管AI仍然是一個複雜的任務。各國需要進一步加強溝通和合作，以確保宣言中的原則得到落實。這包括制訂具體政策和法規，確保AI技術的安全性和道德性，以及建立監管機構來監督和管理AI應用。

同時，對於新興的前沿AI技術，如通用AI模型，宣言中也強調了需要特別關注的領域。這些技術的潛在風險需要更加深入的研究和監管，以確保它們不會對全球社會和生態系統產生負面影響。

最終，實現以人為本、值得信賴和負責任的AI發展需要全球範圍內的持續努力。國際合作將起到關鍵作用，確保AI技術為全球人民帶來福祉，而不是風險。只有通過共同努力，我們才能建立一個更加安全和繁榮的AI時代，迎接未來的挑戰。（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）

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