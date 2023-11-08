每到選舉季節，民進黨總是大肆渲染仇中、反中、抗中情緒，羅織國民黨等非綠人士為中共同路人，自己則是愛台尖兵、護台堡壘，從而騙取選票。

公權力機構介入大選

總統與立法委員選舉投票只剩兩個多月，民進黨故技重施，國安局、國安會等單位相繼指控中共介入選舉，沒有提出任何事證，但也說得煞有其事。近日說法更是荒腔走板，一些民調是中共贊助來帶風向，在野候選人的學長赴大陸參加座談，也被說是去找金流，所有批評民進黨政府的言論都被認為中共同路人、在地協力者。

事實上，每次大選不當介入者都是公權力機構，民進黨統領下的政府單位原本應保持中立，卻都高度介入選舉，都在進行認知戰。輕則羅織罪嫌，汙衊栽贓，重則炮製共諜案件，嫁禍中共及其他政黨，這些惡劣事跡班班可考。

國安局長蔡明彥日前在立法院外交及國防委員會答詢時證實，有民調公司負責人、學者被中共邀到對岸，更有民調公司的資金來自中國，國安單位正在關注金流斷點。他聲稱國安單位已經掌握，中共中宣部及台辦系統近來廣邀親藍名嘴、卸任公職、部分民調機構負責人赴中國，以座談形式表達合作意願，由中國官媒剪輯成短影音，在各網路平台散播，藉以影響選舉。

蔡局長跟綠營立委一搭一唱，被問到中共中央台辦有無找台灣名嘴過去大陸？蔡即時回稱：「有！一種是受邀到對岸，一種是在台灣開設節目。」他在回答民調單位資金來源是否來自中國時強調「也有！」並指現在中共介選有幾個樣態，透過AI生成技術散布錯假訊息，並透過短影音剪接，這些台灣名嘴、團體自中國返台後會建立群組，中共再剪接這些短影音，透過這些群組散播影響台灣。

國安會祕書長顧立雄也一鼻孔出氣，指中共操作認知作戰手法愈來愈多元是事實，而且還愈來愈懂得「隱蔽」。國安機構口徑一致，都指「境外勢力介入台灣大選，頻率更強更大，手段更隱蔽」，甚至誣稱「不久之前進口雞蛋政策，各種假消息充斥，各種爆料滿天飛，農業部長陳吉仲為此下台負責，現在又傳出，中共認知作戰下一個目標，就是經濟部長王美花。」

簡直就是杯弓蛇影，任何批評政府處事不當的論述都被認為是有陰謀的，背後都是中共在指使。綠色媒體聞之大樂，借題大肆發揮，指中共採取「輿論一條龍」的操作過程，鎖定要散布的訊息，從製作、培養網紅、面向特定族群推播等，一連串動作迅速而精確，讓人不知不覺就被這些訊息所誤導。民眾及在野黨基於民主理念，任何督責政府作為的言論，都被國安單位視同中共對台認知作戰的唱和行為，宛如回到半世紀前戡亂戒嚴時代，任何異議都是「為匪宣傳」。

扣紅帽子收選舉紅利

民進黨刻意渲染對岸認知作戰，幾乎是看到影子就開槍，而且把一切與大陸牽扯得上的人與事都上綱為「阿共仔的政治陰謀」，蘊含危害國家安全的禍患。最新一個事例是民眾黨有意提名陸配徐春鶯為不分區立委，招來民進黨狂轟猛罵，竟指國家安全大門將因之洞開。賴清德為了操控反中激情，指徐春鶯的經歷及主張都有問題，因此不應該列入民眾黨的不分區，以免有「國安」的疑慮。身為一個副總統，在沒有任何憑據的情況下，竟然可以如此武斷、如此霸道，以思想審判，誣指一個擁有公民權的國民為國安罪犯，亂扣紅帽子的行徑，連最起碼的民主素養都沒有。

這些行徑令人聯想起前次大選前民進黨利用大陸騙子王立強炮製的共諜案，將無端被捲入的港商向心夫妻扣押3年餘，雖無任何事證，但為了炒作反中激情而胡亂立案偵辦，說得煞有其事，其實所編案情荒誕無稽，稍有常識的人都不會相信，但民進黨政府還是佯裝國安大案大動作偵辦，結果一無所獲，但卻大收選舉紅利。

每到選舉，台灣就到處是中共的同路人、爪牙，匪諜伺機而動，國安漏洞百出，如果這樣，還要政府幹嘛？其實都是民進黨政府裝神弄鬼，製造假象，以利收割選票。而國安單位不務正業，幫著民進黨欺騙、恫嚇人民，民眾要洞察其陰謀與伎倆，不但不被誤導，還要用選票教訓這樣尸位素餐、欺主惡奴的不良政府。