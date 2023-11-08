賴清德在接受名嘴專訪時保證，若當總統「中華民國國號依舊在」，「國旗依舊隨風飄揚」，而且兩岸發生戰爭的機率最低，因為他將「跟民主陣營加強緊密的合作關係，肩並肩發揮威懾的力量，讓中國不要做出錯誤的判斷」。賴清德的「保證」正反映國人對賴清德主政後，兩岸可能軍事衝突的不安，但他給的保證卻可能使兩岸關係更惡化，對台灣安定繁榮更不利。

以黨害國 台灣更危險

賴清德只談國號與國旗，卻無視憲法條文及《兩岸人民關係條例》，將兩岸定位為「兩國」，企圖偷渡民進黨的「台獨黨綱」，並將台灣安全託付在國際社會的支持，試問如此能重啟兩岸對話？能與對岸進行交流合作？能維護台海的穩定和印太的和平？難怪超過6成選民不樂見賴清德當家。

領航國家如同船長掌舵，須審時度勢，因應瞬息萬變的國際形勢，始能趨吉避凶，維護國家安全。賴清德對美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格「不支持台灣獨立」、「反對單方面改變現狀」及「兩岸展開對話」的呼籲充耳不聞，僅見「抗中保台」故技重施。

歐洲的俄烏戰事膠著，中東「以巴衝突」再起，美國顧此失彼，疲於奔命，絕不希望兩岸衝突添亂，使美國身陷黑海、地中海及台海的「三海」戰局。為確保印太無戰事，拜登總統積極推動美、中競爭戰略的調整，使中美關係持穩可控，防止衝突性對抗，避免「台灣問題」成為中、美衝突的引爆點。羅森伯格重申美國「不支持台獨」示警賴清德，已成為左右總統大選的變數。

大陸領導人習近平與拜登總統將藉「亞太經合峰會」（APEC）重啟中、美「首腦外交」，以持續對話，積少成多的方式，建構相互尊重、和平共處、合作共贏的「戰略穩定框架」。美國雖以「小院高牆」戰略在尖端科技領域脫鉤中國，以求持續對中競爭的領先優勢，但無法或無須脫鉤的「小院」之外的其他經貿項目，中、美將重新推動合作。經濟雖然不再是中美關係的「壓艙石」，但雙方將尋求不再以經貿為手段的競爭模式。

在全球化的轉型過渡期中，國際政治的不確定陡升，大國協調失靈，但問題重生，且多樣性增強，迫使各國必須合作，合作雖難，卻有其必要性與必然性。當前中美關係不能言好，但不能使之更壞，近來華府與北京對雙邊關係敘事方式的改變，即使潛藏虛情假意，卻存在管控風險的共同需要，使中美關係的鐘擺得以擺回，可望從非傳統安全領域恢復「低階政治」合作，累積成果，醞釀高階政治合作所需的互信。《人民日報》題為〈推動中美關係真正穩下來、好起來〉的評論員文章可見端倪。

加碼台獨 台海掀波瀾

在美中激烈競爭格局下，蔡英文總統「對美國一邊倒」政策，讓美國政治圈認定台灣「方便、好用」，雖為民進黨帶來政治利益，卻讓台灣失去許多戰略迴旋空間，此亦見蔡英文將民進黨的利益置於國家利益之上，以黨害國的師心自用。更糟的是，賴清德恐缺乏蔡英文「倚美」下的自我約束力，未來若在兩岸或台美互動中遭遇挫折，恐加碼往台獨方向前進，在台海掀起波瀾，到頭來將使美國人失去對台灣的「信任」，視民進黨政府為「麻煩」，不再「方便、好用」。

賴清德漠視超過6成選民希望政黨輪替，反而視支持民進黨的少數民意為主流，大言不慚「台灣這條船已航行在正確路上」，卻不見多數選民對台灣這艘船撞冰山的危懼。無怪乎國民黨總統參選人侯友宜回嗆，台獨工作者賴清德將使台灣沉船，人民命喪大海。

2024總統大選是國人給自己與中華民國的一次機會，須選出能順風使帆的舵手，領航台灣免於陷入險境。賴清德若真想順應民意「避戰」，不是靠張嘴「保證」，而是向國人說明如何擺脫揮之不去的「台獨」色彩，提出民進黨兩岸關係新的敘事，使多數選民相信其所言「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低」所言不虛。