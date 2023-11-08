民眾黨還沒公布不分區，徐春鶯議題卻已吵翻天，連陸委會都拿《國籍法》硬壓《兩岸人民關係條例》，簡直把兩岸和平當兒戲。柯文哲質疑陸委會提「兩國論」，宣稱當選「兩岸發生戰爭機率最低」的賴清德要不要出面解釋一下？

拿徐春鶯議題堵趙天麟事件破口，是民進黨操作網攻的主要目的，如同2020大選前王立強事件的翻版。但民進黨難在徐春鶯這局得分，因事實已擺在眼前，依大陸《國籍法》第9條規定，「定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍。」

陸委會說兩岸條例不處理《國籍法》這點是沒錯，但卻強調參選或選後任職資格，因兩岸條例未規定，「自應依國籍法認定」，這就奇怪了。兩岸條例是因應兩岸交流所設中華民國法規，只有陸配放棄戶籍問題，哪來放棄國籍？硬將陸配參選扯上《國籍法》是將兩岸視為兩國，陸委會還要不要存在？

2020年國民黨提名陸配牛春茹列入不分區名單、2021年史雪燕遞補南投縣議員，當時陸委會提出「放棄大陸國籍」了嗎？是過去失職，還是現在另有企圖？

牛春茹說，在她放棄大陸戶籍取得中華民國身分證後，她出入大陸用的是台胞證，大陸社福權利名冊已找不到她名字，完全不具中國公民的權利義務，事實已很清楚了。

道理很簡單，現行犯不查，卻查「未來犯」，就是轉移焦點，以為能幫賴清德的選情衝刺。但民進黨更該擔心的是美國，AIT主席羅森伯格半年三訪台灣、三提「不支持台獨」，陸委會表態過了頭，美國還會相信2024賴一旦當選台灣會沒事？