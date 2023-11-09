豐收季，慶豐收。在福建省南平市政和縣嶺腰鄉錦屏村，連日來，當地村民利用晴好天氣晾曬農作物，呈現出一派豐收的景象。

記者走進中國傳統村落——錦屏村，看到黃的玉米、橙的柿子、紅的辣椒、大個頭的南瓜，一眼望去都是隨處可見滿滿的收穫。

國家3A級旅遊景區錦屏村坐落在政和縣東部，與浙江省慶元縣毗鄰，距離政和縣城約40公里，下轄7個自然村，全村近2000人。近年來，錦屏村榮獲「中國歷史文化名村」「全國生態文化村」「中國傳統村落」「國家3A級景區」、福建省「金牌旅遊村」等榮譽稱號。這裡因澗水澄澈碧綠，有「小九寨溝」之美譽，因此被譽稱為「翡翠錦屏」，是政和工夫紅茶的發源地。

當地村民葉功園介紹，這裡崇山環抱、峻嶺連綿，地僻芳菲、水色碧藍，海拔700多米，自古產茶。錦屏古稱吳家山，後因銀礦開採稱遂應場，新中國成立後更名為錦屏。錦屏村的遂應場茶史可追溯到宋朝，自明朝開始盛產茶葉。

山樹王。（中新網）

據瞭解，景區內有政和最高峰香爐尖、高山草甸、野生雲景杜鵑林、南屏山原始林、華東最高杉木王、千手觀音柳、古銀杏、樂溪峽谷、虎頭際瀑布等別具一格的自然景觀；古民居、老茶樓、古廊橋、茶馬古道、古隘口、古茶樹、古銀洞等豐富多彩的人文景觀。

為進一步提高「翡翠錦屏」景區接待能力，嶺腰鄉黨委、鄉政府以原錦屏小學等閒置房屋為載體，實施改造錦屏民宿綜合體項目，項目總投資350餘萬元，包括翡翠山居、錦戀小築、錦小仙主題山莊、錦雲客棧、萬新豐客棧5家民宿。通過打造民宿綜合體，顯著提升「翡翠錦屏」景區旅遊接待能力，既帶動更多的人到錦屏旅遊，也帶動村民發展農家樂、奶茶店、小酒吧等旅遊業態，滿足遊客消費需求，形成一個良好的旅遊發展環境，實現村集體經濟、村民收入雙增收，助力鄉村振興。

政和縣嶺腰鄉積極發揮「三支隊伍」作用，引入台籍科技特派員范姜峰提供茶葉文創產品設計，流通助理通過電商渠道進行銷售，成立嶺腰貢眉茶協會，打造「錦小仙」文創IP品牌，並豐富主題場景、主題服務、主題產品，以文化IP創新賦能茶文旅產業，盤活本村閒置資源，實現村民致富、村財增收。（張麗君、黃傑敏）

（本文來源：中新網）