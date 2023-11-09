外交部長吳釗燮應邀赴立陶宛出席「民主之未來：對抗極權主義」論壇，並訪問拉脫維亞及愛沙尼亞。除了智庫交流，吳釗燮此行，最為重要的任務是，洽談愛沙尼亞設處問題。但是，中國大陸卻敦促愛沙尼亞不要允許在台灣設立辦事處。此前，立陶宛與台灣建立台灣名稱辦事處，引發中國抗議至今，問題仍未解。

蔡英文執政以來，丟掉的邦交國不少，外交部為了挽回顏面，只好從跟台灣地位相當的波海三小國下手，台灣目前在立陶宛及拉脫維亞二個波海國家已設有代表處。若完成愛沙設處的任務，代表台灣外交有望取得突破，值得關注。

波羅的海安全新策略 值得取經?

雖然台灣與波羅的海國家缺乏地緣政治連結，但都是美國對抗中國、俄羅斯的戰略棋子，這是台灣與波羅的海國家往來的前提之一。

吳釗燮此行除了參加立陶宛「民主之未來：對抗極權主義」高階論壇外，另將赴「拉脫維亞國際事務研究所」（LIIA）及愛沙尼亞「國際防禦安全中心」（ICDS）兩智庫發表公開演講，傳達台灣與波海三國人民同樣秉持自由民主信念，以及致力對抗極權的努力及決心。

由於波羅的海三國都是北約成員國，是北約對抗俄羅斯的戰略前沿，台灣與波羅的海國家同樣面臨相同的戰略地位，分別與中國、俄羅斯軍事衝突的迫切危機，吳釗燮此行就雙方在安全領域上交換意見。

其中，波羅的海國家新的徵兵制與反俄策略，這些經驗對台灣來說值得借鏡。北約核心任務聚焦在「威懾與防禦」能力，其中與俄羅斯有邊境潛在衝突的波羅的海地區，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞如何進行重組軍事能力，與北約軍力同步發展，是主要的關鍵點。

這三小國人口數加起來不過600萬，影響三國國土防衛量能的主要因素是人口危機，自從2014年烏俄衝突之後，波羅的海三國開始恢復徵兵制，希望能夠打造一支因應混合戰爭的快速反應部隊，重組防衛力量，建構一套快速反應體系。

例如，拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）表示，「拉國可能不得不增加國防支出並實施不分男女、全民皆兵的義務兵役制，有助於提高具有軍事技能的後備軍人人數」。此外，計劃在2025年前逐步調高國防預算，從目前的國內生產毛額（GDP）的2%左右提高至2.5%。

拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）提議，「恢復實施2000年代中期摒棄的義務兵役制，還包含長期居住在國外的拉脫維亞公民。因為每個公民都應該參與保衛國家，這種參與是拉脫維亞免受俄羅斯軍事侵略的最重要保證之一。只是，波羅的海國家經驗，是否值得台灣國防部前往取經？倒是值得再思考。

畢竟，從俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯對舊蘇聯時期領土的野心逐漸暴露出來，所以三小國隨時都有被併吞的可能性。但是，兩岸關係並未出現誰併吞誰的問題，在大陸推出融合政策之下，兩岸維持現狀的可能性還是存在，這也是符合台灣的主流民意。

台灣與愛沙尼亞發展關係 值得期待？

波羅的海是美國、北約與中國、俄羅斯的戰略競爭之地，這個地區在美國強調是一個民主與專制壁壘分明的區域，台灣若在愛沙尼亞新設代表處，愛沙將被設定到美國與中國全球競爭的框架內。愛沙尼亞2022退出了中國的17+1機制以及一帶一路，愛沙尼亞轉向台灣靠攏，在台設代表處也是間接向美國宣揚的民主價值觀靠近。

愛沙尼亞人口只有130多萬，愛沙尼亞與台灣建立非外交的新關係，顯然有經過評估，中國可能的經濟與制裁報復不影響該國經濟利益。這是從愛沙尼亞產業結構著重資訊及電子產業，加上便宜的勞動力看得出來，所以，愛沙反而希望從台灣吸引更多資金和技術進入愛沙尼亞經濟體系。

中國可能的報復措施

今天波羅的海三國已經成為歐洲大陸上反對中、俄的領頭羊。不過歐洲其他國家，包括鄰近的波羅的海的東歐國家，並沒在台灣問題上表達支持立場，也不想進一步惡化與中國的關係。

依照過去立陶宛被中國制裁的經驗，愛沙尼亞恐怕面臨同樣的報復措施，無論是外交政治還是經濟互動的角度來看，恐怕對愛沙尼亞各方面極為不利。愛沙尼亞與中國的利益關係可能因此被徹底破壞，因為台灣問題對中國來說至關重要，對中國來說這是一條紅線，中國認為跨越這條紅線就是侵犯其主權、領土完整、干涉內政。

而在傳出台、愛可能互設代表處之後，中國外交部發言人汪文斌就在例行記者會上警告，中方敦促愛方恪守一個中國原則的莊嚴承諾，不容許台灣設立任何官方機構，切實維護兩國關係的政治基礎。

在中國大陸的壓力下，儘管愛沙尼亞不承認台灣是個主權國家，外交部長薩克納甚至強調，不會與台灣發展政治關係，愛沙尼亞只是要維持與台灣的非外交關係，以此規避被中國制裁風險。即便如此，中國政府為了表明捍衛其主權核心利益的決心，可能採取最嚴厲反應，這是台灣與愛沙尼亞必須共同面對的風險。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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