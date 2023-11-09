藍白合不合已到最後關鍵時刻，看起來雙方都有所謂的主戰派，都要求己方當正，絕不做副。

筆者要告訴侯市長，國民黨雖然家大業大，但無法靠著自己的力量當上總統是殘忍卻也不得不面對的現實，因為台灣的選制，在地方勝選靠動員，在中央卻是靠個人影響力，而柯文哲對年輕人的政治魅力目前是最高，如果沒有他跟你配對，沒有夠多年輕人的選票，你不可能在這次當選總統或副總統。

侯市長應該也知道這樣的現實狀況，但身邊主戰派的誤導，有可能讓他在看到純市話民調領先柯文哲以後，有了「走自己的路或許也會贏」的想法。

不會的！只要是三腳督，你就不可能贏過賴清德，因為你從來沒有在這幾個月的任何媒體民調裡贏過。

更何況純市話民調在這次的民調裡有明顯抽樣偏誤，原因就出在柯文哲的主要支持者是唯手機族，因此你的實際支持度並未超過柯文哲。

比起侯市長，我更要給柯P忠告是：身邊的主戰派，不能盡信！

理由很多，我講一個柯P應該沒想到的：你身旁的主戰派，他們很可能在內心深處，希望你跟他們一樣嚐嚐落選的滋味，或者認為，落選也沒關係，什麼政黨價值、有的沒有的，還比較重要！

這是很微妙的心理因素，他們很可能自己也沒察覺。怎麼會，嘿，講什麼藍白不合也沒關係，要你戴著鋼盔衝到底？對他們當然沒關係，因為落選的不是他們，而是你。

在三腳督底下，柯P要贏過賴清德，機會當然不是零，尤其至少有兩、三次媒體民調做出了你領先賴清德，問題是最近民調看起來賴柯差距又被拉開了，甚至侯友宜的民調也追上來，把藍白的支持度分得更平均了，代表要操作棄保更加困難。

在一對一底下，柯P當然贏過賴清德，8日民眾黨公布的自做民調當然是準確的，問題是三腳督就不是一對一的選局嘛！何必做一些讓自己爽的民調。柯P當然覺得自己是三、四個總統候選人裡最優秀的，但現實狀況是，你也沒辦法靠著自己的力量當上總統或副總統！

因此，為了政治理想，或者說為了台灣，雖然藍白合的條件看起來有些苛刻，給人當乞丐的感覺，必要時也得承受下來。接下來怎麼跟國民黨談整合民調都可以，但底線是不能破局，最後一定要合在一起。

記得2021年5月疫情最熾烈的時候，柯Ｐ有一度懷疑台北能不能清零，當時我一聽馬上保證：一定可以！這次我也要說：2024這一局，是你最接近總統府的時刻，如果放掉，接下來民進黨8年執政，然後蔣萬安就上來了，你恐怕再也沒有機會了。

關鍵時刻，已經到來，請做出真正科學、務實、理性的一步決定！

（作者為醫師）

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