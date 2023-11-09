台獨在台灣，早年不可以說，當然更不能做；現在是只能說不能做，陳水扁曾公開的說：台獨可以說，不可以做。2023年9月25日中國時報社論：「請問賴清德：台獨對台灣人民有何好處？」講來講去，台獨只會為台灣人民帶來要死的災難，因為中國大陸是絕不會允許台灣獨立，成為美國打手的。大陸訂有《反分裂國家法》，台獨的後果就是武統台灣，台獨份子更會受到《反分裂國家法》的嚴厲制裁；這是為什麼台獨之父李登輝、民進黨執政者，對台獨都是只能說不能做的主要原因。但是明知不能實現的事，為何仍然心嚮往之呢？主要原因是，台灣檯面上或檯面下有不少日本皇民，這些皇民總希望有朝一日台灣會歸於祖國日本。

台灣一般老百姓整天為生活忙碌，可能根本不知道有什麼日本皇民。但是大家要知道台灣被日本統治50年，50年中，日本政府最主要的任務，就是要讓台灣人民徹底的皇民化，要讓台灣人民徹底認同日本，是大和民族的子孫。日本統治台灣50年，殺害台灣人民千千萬，尤其在統治的初期。但日本政府為爭取台灣人民的認同，他們在台灣卻也做了不少，使台灣進步的事，以致部分人民會懷念日本的統治。這樣的台灣人民並非日本皇民，日本皇民是指身上留有日本人血液的人，日據時期，在各方都會受到較佳的待遇，諸如生活較為富裕，能受較好的教育。

日本戰敗離開台灣，留在台灣的皇民及親近皇民的台灣人，也接收到不少日本人帶不走的財產，後來都莫名奇妙的成為台灣上流社會人士。這種人士愈多，台獨主張就一直會陰魂不散。所以中國時報社論「請問賴清德：台獨對台灣人民有何好處？」答案是只有災難，沒有任何好處。

台獨的言論、主張及各種風風雨雨，只有在兩岸統一後才會消止。以前講兩岸統一，也只是講講而已，但現在中國大陸力量已進階到世界第一，美國整日為霸權不保而緊張兮兮的，要與中國對幹。兩岸武統在即，台獨即將走入歷史，我這樣講，一定會被罵死：「你這隻外省豬，認為大陸好就趕快滾回去，不要在這裡亂喊亂叫！」

不少台灣人民可能會問，台灣真有很多、有辦法的日本皇民嗎？談到這裡讓我們先來看看美國，美國主導越戰近20年，到1975年越戰結束時，留下88萬孤兒，100萬寡婦，20萬殘疾人，20萬妓女，美國耗費2500億美元。在這20年越戰中，美軍除傷亡眾多外，唯一能解決他們苦悶的就是找越南女子發洩，其中不少留有美國種。美國政府後來發現，這些美軍遺留的孤兒是我們美國人，在眾多譴責及呼籲下，美國終於訂出辦法，讓這些人入境美國，成為美國人。辦法規定不但這些藍眼高鼻子的孩子可去美國定居，他們現在的父母及家人也可一起赴美定居，一時之間這些孤兒身分洛陽紙貴，在市場上可賣好價錢。

美國越戰的故事如此，在中國東北，早年被日本佔領成立偽滿州國，也是留下成千上萬的「日父中母」的孩子，留在中國成為皇民。諸如此類的事，在世界上經常發生，強勢佔領者的男人與被佔領區的弱勢婦女留下孩子，是極為常見的。日本統治台灣50年，留下父母之一是日本人的案例自然更多，但也不是有日本血統的人都是主張台獨的。例如有名的例子，蔣中正的次子蔣緯國將軍有日本血統的事實，在台灣渲染了幾十年，但最後發現，蔣緯國的父親是黨國元老戴傳賢，母親是日本重松金子，蔣緯國在其自傳「千山獨行」有詳細描述，蔣緯國曾去日本尋母，但只找到墳墓。話說黨國元老戴季陶與蔣中正同在日本留學，戴與一漂亮女護士重松金子生子，不敢帶回國，乃托蔣中正，以蔣子之名帶回中國，即蔣緯國。蔣緯國雖有日本血統，但一輩子熱愛中華民國，從無台獨思想。

台灣另外一位有皇民之說的是，鼎鼎大名有「台獨之父」之稱的李登輝總統。據說李登輝是派駐台灣的日本刑警筱原次郎，與家中女傭所生之子，被安排是警局工友李金龍之子；這方面的研究及考證甚多，大師級人物李敖，對此是有極詳盡考證。李敖說，國家領導是日本人，這是國人極為關心的事。李登輝只要去驗一下DNA就可證明一切，但李不循此途。其實，驗了DNA如是皇民，就像蔣緯國一樣承認了，也沒什麼。反倒是，不肯去驗，反製造許多疑雲，況李登輝被稱為是「台獨之父」，就更加令人議論紛紛。

我寫這篇短文無意去追究一些八卦，只是要告訴各位，台獨在台灣毫無賣點，對台灣人民也毫無意義，台獨即將走入歷史，但是檯面上不少人物仍死抱台獨，期獲選舉之利。試想台獨如果壽終正寢，民進黨還選什麼總統呀！想到可愛的台灣人民，被一些日本皇民愚弄到這種地步，忍不住又多言了幾句，尚請多多包涵，不要罵我「中國豬，滾回去！」

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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