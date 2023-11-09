美麗島民調顯示，侯友宜在三腳督比民調大勝柯文哲8%以上；ETtoday 類民調也顯示，侯友宜在三腳督比類民調大贏柯文哲近10%以上；國民黨前發言人凌濤議員說，侯友宜在國民黨的內參民調也贏過柯文哲；民調狀況既然這麼的好，侯友宜就應該主動找柯文哲比民調，為什麼不比民調呢？

難道侯友宜不相信美麗島電子報？還是不相信ETtoday 類民調？或是不相信國民黨的內參民調？

上述三種民調或類民調都沒有採美、日、德式加權，侯友宜都能勝過柯文哲，為什麼不比民調呢？為什麼比民調侯友宜會贏，還要揹負不敢比民調的「罪名」呢？

朱立倫說採德國式政黨比例在民調中加上政黨支持度，也是一種全民調，這種說法是錯誤的。政黨支持度的民調，是在調查不分區立委的當選席次，連調查區域立委的當選率都談不上，更與調查總統的當選率無關。

換言之，在調查石斑魚的產量，跟調查大龍蝦的銷量，都是調查，卻是兩回事，不可混為一談。侯友宜就應該用三腳督比民調，讓柯文哲及他的支持者心服口服擔任副總統候選人，這不是很好嗎？

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