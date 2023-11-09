柯文哲有個競選口號：｢台灣的選擇柯文哲」，面對最近藍白合瀕臨破局，筆者不禁要問，柯文哲的選擇是什麼？台灣或是柯文哲自己？

10月30日朱、柯、侯三人密會後，藍白合又再度陷於｢卡關」，之後朱立倫雖再度拋出德、日模式折衷方案，但卻被柯陣營視為｢將恁爸當肖仔」或｢吃豆腐」；11月8日柯陣營丟出自行委託強調柯文哲在三腳督態勢勝出的民調，更被視為｢藍白合」即將破局的徵兆。

然而這三份民調已經有學者專家提出，柯陣營選擇手機調查比例較高，且又再對年輕族群加權，對柯的民調可能有高估；另外，這三份民調以｢三腳督」進行對比式民調，但柯陣營應該也很清楚，一旦｢藍白合」破局，侯友宜會放棄參選嗎？一旦形成｢四腳督」或是賴、柯、侯的｢三腳督」，柯或侯還有任何勝算嗎？

其實國、民兩黨都很清楚，就算｢藍白合」也未必能勝過賴清德，但如果「藍白不合」那就必敗無疑，而更嚴重的問題是一旦｢藍白合」破局，很多對兩黨合作寄予厚望的支持者在明年可能選擇放棄投票，這就是郭正亮所說的｢懲罰效應」，屆時國民黨可能連現有的37席立委都保不住，民眾黨是否能拿到8席不分區立委恐怕也不容易，如此一來民進黨和其友黨席次加總將會順利過半。國民黨在未來將難以翻身，而民眾黨更將是民進黨首要打擊對象，別忘了賴清德競選總部｢八家將」掛頭牌的就是衝著柯文哲而來的姚立明，一旦民進黨大勝，會讓柯文哲與民眾黨有任何生存的空間嗎？

排除對國、民兩黨的影響，一旦民進黨繼續執政且國會過半，未來台灣能源問題、兩岸衝突、勞保危機、貪污腐化、毀憲亂政.....將雜沓而至，民進黨在選前還有所顧忌的做法大勝後將肆無忌憚，例如假國家隊之名行分贓之實、擱置的數位中介法將強渡關山掌控媒體、NCC正式成為東廠爪牙，台灣內部將陷於分裂，兩岸也將面臨戰爭危機，難道這是希望選後重建「美好台灣社會」的柯主席所樂見的嗎？

最近幾天不少有識之士都希望柯文哲能思考朱立倫提出的｢德國模式」，作為兩黨可再協調的折衷方案，或許以手機或市話調查方式及政黨支持度比重可以再協商、調整，但不必堅持只做候選人支持度的全民調方式，能否將雙方歧見更拉近一些。

老話一句：蒼生為念。最後的抉擇恐怕就在柯文哲的手上，台灣的前途恐怕也是在柯主席「一念成佛、一念成魔」間徘徊。

（作者為退休教師）

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