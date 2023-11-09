報載沉寂多時變色龍般的姚立明又出山了，這位在藍營不得志的人，這次被綠營網羅幫著賴清德競選總統大位，出任賴競辦主委。說他是變色龍一點也不為過。姚立明最早是深藍，在加入新黨後發跡，新黨沒落，又加入其他黨派，最後是成為大罵國民黨的綠色名嘴行列一員，綠媒通告接不完，顏色的變化，藍、黃、綠千變，由藍始綠終。

7日賴清德公布競選總部核心7人名單的記者會上，姚立明赫然在列，其在記者會大捧賴清德到讓人噁心外，還連帶把柯文哲好好地數落了一下。之前姚曾在電視節目上罵柯文哲是沒有品行的人，遠雄告柯文哲，柯請律師要由市府公費支，被柯酬庸的姚妻，前台北市法務局長楊芳玲認為，這是柯的私人官司，律師訴訟費應該自己出，不能用公帑，這件事讓柯P很不開心，楊芳玲辭職，也造成柯姚分道揚鑣。

姚表示2014年幫柯文哲，擔任競總總幹事是媒妁之言，意思表示當時對柯文哲不瞭解，以此對照擔任賴清德競辦主任是多次交往後理智決定，以顯出賴是多麼的「天縱英明」。姚一上來就送賴清德一頂高帽子，然而在選民的心中，真正品德有問題的人，應該是那一批貪官好色的民進黨新潮流吧？

筆者在聯勤總部測量署擔任政戰部主任時，姚立明教授曾到所屬台中401廠三民主義講習班擔任專題講座老師，當時筆者就坐在第一排正中央，姚立明不但是藍的，撻伐台獨更是鏗鏗有聲，從他眼鏡鏡片後面兩眼圓瞪輻射出來的一副對民進黨台獨深惡痛絕，勢不兩立，及擁護中華民國的表情，至今不忘。然過了這些年，竟然成為台獨務實工作者競辦主委，你能對這個人的品德相信？不打問號？試問姚老師是當初的你對？還是現在你的選擇是正確的？是否忘記了初心？

如此操守，又罵過民進黨是垃圾的人，現在賴清德又為什麼要用？祖籍湖南長沙的姚立明，賴清德用他目的不外如民進黨用趙天麟、王定宇、梁文傑之流，當門面點綴而已，有無實權？雖任賴這次競辦主委，能否為其在泛藍選民中擔任吸票機角色？還是只純玩一個奇兵突襲花招？

（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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