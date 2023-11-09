「2023台北安全對話」登場！與會的前美國陸軍代理部長惠特利透露，美國已與台灣共同研討防衛計畫、訓練及軍事投資。不過，惠特利下面這句話才是重點！他說，台海若發生危機，美軍的部署需要時間，美國民眾的支持也十分重要。

聽懂了嗎？部署需要時間，中共若是採取迅雷不及掩耳的行動，很抱歉，美國可能來不及部署，貴國得自求多福，就算來得及部署，咱美國是民主國家，還得回頭問問民眾支不支持！在多數決的前提下，好歹要取得半數以上民意的支持吧！對了，這還得計入抽樣或其他誤差喔，這點，貴國朝野應該並不陌生，此外，做民調也需要時間，民調進行期間，我們也不方便先行或超前部署，您說是吧！

無論從語意學還是外交辭令的角度看，惠特利此番「告白」，翻成白話文就是說，台海有事，別寄望咱美國派兵援助，台灣再親，親不過以色列，親不過烏克蘭。烏克蘭有難，咱美國也就送上大量軍備武器；以色列有事，就算咱美國軍艦飛彈馳援，也沒派出美軍幫著打巴勒斯坦啊。派兵幫你們打老共？恕難辦到。何況，猶太人在美國勢力龐大，台灣人在美國，算老幾？

最令人啼笑皆非的還是蔡英文，居然把大內宣的題材搬到國際舞台上了，她在會中大剌剌地說道：「今年9月潛艦國造第一艘原型艦 『下水』，證明保衛國家堅定不移的決心。」國造潛艦下過水了？與會的國外軍事專家能同意蔡英文的說詞嗎？坐鎮全場的四星一級上將霍守業將軍敢說海鯤號真下過水了嗎？

壓根沒下過水的潛艇，猶如還沒試飛過的戰機，沒試射過的坦克、大砲和飛彈；誰敢保證這些武器裝備發揮功能，擊退敵人、保家衛國？這是常識，老嫗稚子皆知，軍事專家不知？國家元首不知？蔡英文如是說，好似童話故事裡、光著身體卻自以為穿上了新衣的國王。

「台北安全對話」，一邊是充塞著拐彎抹角、糊弄台灣的外交辭藻，一邊是瞧見國王裸著身體卻不敢直言的吃瓜群眾；台北何來安全？

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