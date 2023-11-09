藍白難合持續卡在如何產生總統競選搭檔的問題上，民眾黨總統參選人柯文哲突然拋出該黨所委託的3項民調，在三腳督的情況下，結果都是柯領先民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜；國民黨與侯辦方面則指柯的民調是誤導視聽、別有用心。

柯文哲秀出都是他贏的民調數據，分別是由求真、趨勢、世新大學3個單位所做，但國民黨與侯辦則表示他們最近看到的一些民調，也都是侯贏過柯；且白營的比法是將柯、侯分成兩組，以「柯、賴、郭」及「侯、賴、郭」為對戰組合，與過去各家民調所做的對戰組合很不一樣。因此藍營批白營民調是故意避開侯柯組合，且刻意「捧郭貶侯」。

另一方面，包括美麗島電子報、ETtoday，甚至國民黨內參等最近的民調，侯在三腳督下都勝過柯6至10%，因此也有不少支持聲浪認為，侯應該更有勇氣、信心與柯比民調；尤其柯都說要讓民調誤差3%了，加上韓國瑜的強力輔選、藍營支持者陸續歸隊，足以在民調上勝過柯，侯何苦還要背負不敢比民調的「罪名」呢？

白營及不少支持者則認為柯讓3%風險太大，但「還好」侯竟然不敢接招。藍營卻也有人認為，柯讓3%看似是要讓「侯柯配」支持者能有個下台階，但其中爾虞我詐，柯說一套做一套，不能不防。

民調看似只是技術問題，但卻牽涉到藍白雙方的信任本質，如果並無誠心合作，什麼都可互槓找碴，從找哪幾家公司做、勝敗比較方法到市話與手機的比例等等，到處都可以卡。問題是時間快卡完了，如此相互刁難下去，難道要叫企盼藍白合的選民急得去上吊嗎？