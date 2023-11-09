英文裡有句俗語「上帝保佑美國人、愚笨人和喝醉的大學生」，這是帶有諷刺意味的，了解這句話，也就很容易了解美國人根深蒂固相信的「美國特殊論」（Exceptionalism），他們認為自己是以自由、民主、人權等思想為建國基礎；衍生到外交政策上，就是要在世界上引領捍衛自由潮流，為人類提供機會與希望。

這次以哈戰爭的主角以色列，也有著相同的優越感，他們認為自己是天選之人，是一個受神喜愛的族群。所以猶太人流離世界2千多年，仍然固守自己的信仰文化、生活習慣，又因為很多猶太人財大勢大，引起當地人的嫉妒怨恨，也容易成為代罪羔羊。二次大戰時納粹屠殺600萬猶太人，企圖滅其種族，就是因此而起。

美國和以色列兩個深具優越感的國家相加，以哈戰爭就不可能善了，雖然以色列已包圍迦薩市且攻入心臟地帶，哈瑪斯首腦之一辛瓦（Yahya Sinwar）被困地下碉堡，但是真正收服哈瑪斯還遙遙無期，任何硝煙都可能引發大爆炸，引爆中東這座火藥庫，甚至引發第三次世界大戰。

此刻回頭看哈佛大學教授約瑟夫．奈伊3年前出版的《強權者的道德：從小羅斯福到川普，14位美國總統如何影響世界》，著實有啟發，也為世界捏一把冷汗，美國外交的一舉一動，動輒與數十萬人或百萬人的生死存亡、流離失所息息相關。

作為單極霸權，美國外交政策高懸道德目標，咬定特殊論就可以達到世界和平。牽涉到的當然還有總統的能力及決斷力，更重要是要有情境智商，這種智商是遇到新的和不同環境的應變能力。奈伊說，成功的政經領導人都應該有此特質。

再看川普、拜登兩位總統的外交政策，不僅喪失道德目標，而且性格、智慧、能力都是問號。奈伊說，川普喜歡從電視新聞秀裡吸取天下大事，而不願意看幕僚準備的一頁報告；拜登年邁，連很多國家名稱都會混淆，人、地、時更是經常搞錯，甚至呼喚已死亡的人物，怎能放心讓這樣的人物掌管全球的生死存亡？

上樑不正下樑歪，拜登政府的兩大外交幕僚：國務卿布林肯本身就是猶太裔，又如何能期待他能有公正不倚的外交政策及做法。另一外交幕僚，國家安全顧問蘇利文，最近也鬧了個大笑話。蘇利文在最新一期《外交事務》發表題為〈美國力量的來源〉一文，11月2日出刊，總結拜登政府外交思路和成果，形容中東正處於「比過去數十年來更安靜」的環境，但5天後哈瑪斯突襲以色列，中東戰火陰霾重臨，印刷版白紙黑字，蘇利文只好修訂電子版，「更安靜」這句話成為國際笑話，也顯示美國優越感帶來的種種誤判。

具有更強烈優越感的以色列，這次是要消滅哈瑪斯，但是哈瑪斯也早有準備，自2007年控制迦薩走廊之後，便開始建造地道系統，長度綿延數百公里，相當於基隆到高雄都以地下走道相連，最深處達到地下80公尺。

由於哈瑪斯的藏身處都與醫院、民宅、學校密切相連，因此以色列無差別轟炸已造成巴勒斯坦9500多人死亡，其中最多為平民、小孩，美國呼籲人道停火3天，以色列根本置若罔聞，美國還一邊向其移交價值3.2億美元的精確炸彈設備。

以色列不是殺了恐怖分子，占領迦薩走廊就可得到和平。以恨生恨，以恨制恨的結果，又養成一批新的哈瑪斯，對以色列及西方世界復仇。歐美外交主管單位已經警告自己國民在外要小心行事，美國也是全國警戒，各界人士擔憂911是否會重演。

兩個自以為是、高懸天命大旗的國家，到底會把世界帶入何種深淵，沒人會知道。

（作者為資深媒體人）