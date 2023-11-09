台北政壇盛傳駐美代表蕭美琴將成為民進黨的副總統候選人，極可能在亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議及第二次「拜習會」後返國，此舉可能有助於賴清德的選情，唯對美台雙邊關係、甚至整體對外關係是場高風險的賭博，也再度證明民進黨的個人與政黨利益永遠凌駕國家利益。

蕭美琴落跑 不尊重美國

蕭美琴於2020年6月被任命為駐美代表，客觀來說，除了個人條件與努力外，她得到蔡英文總統的充分信任與授權，再加上前總統川普以來，華府掀起一片反中風潮，狂打「台灣牌」，蔡政府唯命是從，使她因緣際會成為深受美方肯定的台灣外交官。如拜登總統2021年就職大典，美方展現善意，向台灣駐美代表發出台美斷交以來第一次正式官方邀請函。

美國國會議員及媒體也經常利用台灣及蕭美琴來彰顯對中共的強硬態度，美國兩岸問題專家葛來儀就表示，「她真是贏取了華府人士的信心」，也提高了台灣及她個人在美國的能見度。自詡為「戰貓」的蕭美琴很有自信地表示，「貓能以靈巧、彈性方式在鋼索上保持平衡」，相對於北京的「戰狼」，蕭美琴確實爭取到美方的認同與支持。

賴清德近期接連拋出「副手優先考慮女性」、「送蕭美琴進總統府」話題，以蕭美琴曾任4屆立法委員，民進黨長期倚重的外交菁英，特別是她的一貫溫和立場，多少可減少美方「疑賴論」疑慮，是賴清德競選夥伴的不二人選。

但蕭美琴在最關鍵的時刻離開華府，投入國內選戰必然對台美關係帶來負面衝擊，充分顯示民進黨執政7年多來，意識形態掛帥、拋棄外交專業、破壞外交體系，以及對外關係內宣化，已使台灣整體對外關係出現結構性問題。

蕭美琴返國時機可能落在月中的APEC峰會及拜習會後，表面上是一個階段的結束，但拜習會是美中關係的拐點，代表了新階段的開始，台灣卻陣前換將，甚至可能出現「空窗期」，以及即使派出新任代表，距明年520新政府上任不過半年時間，純粹屬於過渡性質，在美方眼中，這種輕率、便宜性的安排，代表了民進黨沒有嚴肅對待台美雙邊關係。

更嚴重的是，民進黨執政以來，傳統職業外交官已出現嚴重斷層，重要外交職務都是政治任命，只重視個人意識形態、政治顏色與關係，現在放眼國內，具有駐美代表資格人選寥寥無幾。據報導，外交部長吳釗燮可能回鍋出任駐美代表，老驥伏櫪看似順理成章，實際上極為不當。

吳釗燮回鍋 台海不和平

拜登政府目前的外交處境腹背受敵，國外面對激烈、殘酷的烏克蘭戰爭、以巴衝突，以及美中全方位戰略競爭，國內共和黨杯葛美國對烏克蘭的援助，批判拜登對中國過於軟弱，拜習會是展現美國仍是世界第一強權的最佳舞台，有其迫切性與必要性。

事實上，美中雙方領導人對於拜習會及雙邊關係止跌回穩都有很高的期望，其中前提是雙方對於台灣問題勢必達成共識。多位美國專家認為，拜登政府對中國大陸除了威懾策略外，必須對台灣問題作出更明確的承諾。

大陸外長王毅最近訪問華府為拜習會鋪路，分別會見了拜登、國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文，他所傳達的主要訊息之一就是，台獨是台海和平穩定的最大威脅，也是美中關係的最大挑戰。而台北此刻以台獨、仇中意識強烈的吳釗燮替代蕭美琴顯然極不明智。

另外，吳釗燮及其領導的外交部最近在國內政壇狀況頻頻，動輒在立法院與立法委員惡言相向；不能見容任何不同言論，激烈攻擊、嘲諷前總統馬英九及學者的論點；甚至不惜開罪主張台灣不應片面宣布獨立的歐盟外交安全政策高級代表波瑞爾，儼然是「外交戰狼」，若他回任駐美代表，將不利台美關係發展。

蕭美琴回台灣擔任民進黨的副總統候選人唯一可能效應是延續民進黨政權，卻是一場高風險的政治豪賭，這個結局其實有脈絡可循，並不令人全然感到意外，民進黨為了維護政權可以不惜一切，卻要由人民埋單。