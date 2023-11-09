2024大選登記日11月20日迫近，「藍白合」卻陷入了僵局。代表民眾黨參選總統的柯文哲除了出示3份他領先的民調之外，近日還傳出與鴻海創辦人郭台銘共進晚餐、密談1個小時。

此外，堅持只有「當正的」這個選項的柯文哲坦言，郭台銘做慣老闆，不可能同意擔任副手，因此不會有「柯郭配」，但「郭柯合」的可能性是存在的。在野合作如此節外生枝，很多人憂心藍白合破局的可能性正在升高。

郭台銘參與2020國民黨總統黨內初選時曾表示，誰出線就支持誰，然而，後來韓國瑜取得代表國民黨參選總統的門票，郭台銘卻變臉不服，造成國民黨分裂；原以為郭台銘上次應該得到教訓，不料這次情況一樣，國民黨決定由侯友宜代表出戰2024後，郭台銘先是表示會全力支持，但8月分卻反悔決定獨立參選，並投入連署。郭的失信不但衝擊藍營整合，更攪動一池春水，讓在野合作下架民進黨出現變數。

自藍白開始進行合作談判後，針對如何決定正副總統人選，國民黨推出了幾個不同的方案，儘管外界對這些辦法的可行性有不同的評價，但好歹國民黨這邊一直不停地想方設法，提出了多種版本，讓柯文哲可以選擇。

然而，柯文哲不但對全民調始終鐵板一塊，且不斷口出惡言，一再藐視、歧視侯友宜；對這些惡意的人身攻擊，侯至今仍維持禮貌和善意，除了因為考慮不到絕望時刻不放棄合的可能，因此不願撕破臉之外，侯柯兩人性格厚薄不同，也可見一斑。

然而，談判本來就是互相妥協的過程。在這過程中，雙方各自提出對自己較為有利的條件或是遊戲規則，然後互讓一步、進行取捨。完全不採取另一方的優勢，在談判過程中極為少見，除非一方實力遠遠超過另一方，才可能用這種高高在上、一面倒的態度，要求對方就範。但民眾黨實力有大於國民黨嗎？顯然沒有！

柯文哲除了對全民調絕不鬆口，還各種花式動作一堆。在國民黨還沒有對藍白合完全放棄希望、柯文哲也還沒有把話說死時，柯的競選總幹事黃珊珊日前竟透露，柯文哲本周安排要跟副手拍照；而好巧不巧，外傳柯文哲副手熱門人選的雅虎大中華區前董事總經理鄒開蓮7日就現身柯全國競選總部，當然引發聯想。

此外，過去一再表示很怕跟郭台銘接觸、連他的電話都不敢接的柯文哲，這陣子突然有意無意釋放與郭之間正在進行接觸的訊號。柯如此的舉動，難道是要創造一種他在「在野勢力中左右逢源」的氣氛，好抬高談判的籌碼？

常自稱智商高人一等的柯文哲，2014年以一個政治素人投入台北市長選舉，不但2次勝選，甚至成立的台灣民眾黨如今已號稱是台灣第3大黨，柯游走藍綠、幾乎是以一己之力掀起政壇的白色旋風，的確有過人之處。然而，在藍白合協商過程中，柯文哲的傲慢、口不擇言乃至於善變、說話不算話，也越來越引發藍營及中間選民的反感。

ETtoday民調雲8日公布2024總統可能人選喜好度的民調，柯文哲的討厭度最高，郭台銘的喜好度最低，其來有自。如果真有所謂的「柯郭合」，負負不能得正，一心算計要當總統的柯文哲必須慎重思考其中的得失。

（作者為資深媒體人）