時間緊迫，藍白能否合作，完成政黨輪替的共同目標，已經進入急救階段，眾人站在急診室外，焦急等待。擅長急救的柯文哲跟數度出生入死、化解危機的侯友宜，此時應該本乎前半生的專業精神，放下小我、成全大我，以蒼生為念，攜手合作，化危機為轉機，為台灣延續生機。

參與總統大選，大家都想做正的，乃是人之常情。但是，此時此刻，應該回頭想想，參選的目的到底是什麼？是為個人的榮耀、權位、自家政黨的壯大，還是為了台灣的未來？更應該思考的是：多數非綠選民如果會去投票，投票的目的是什麼？是為了偶像崇拜？還是為了政黨輪替，給台灣一個較好的未來？

如果非綠選民察覺，說來說去，柯或侯還是為了一人一黨之私而參選，並因此而不能合作，那麼，現在大家看到的民調，鐵定不能反映藍白合破局後，多數選民的失望情緒。到了投票日，真正被棄的，將不會是侯或柯中的一人，而是許多非綠選民以拒絕投票，來表達對侯、柯二人以私害公、不顧大局的悲憤與抗議！

這個預測絕對不是危言聳聽。高達6成的民眾希望下架民進黨，侯、柯既然不願合作以滿足民意要求，有此期盼的選民又有何理由去順應侯、柯在最後階段可能提出的棄保訴求？何況，棄誰保誰就保證誰一定能贏嗎？

那麼，藍白合為什麼陷入僵局呢？說到底，侯、柯都擔心，一旦為副而不為正，即使藍白合而勝選，正會壓副，或是你黨會壓制我黨。要破除這個心結，其實只要變通一下。在合作競選的論述上，不必再強調誰正誰副，而應該將侯、柯都稱為總統選舉的「共同參選人」，同時，在聯合競選的共同聲明中，雙方承諾，合作完成政黨輪替後，關於如何組閣，如何推舉立下屆立法院正、副院長候選人，以及如何推行各項福國利民的新政策，都要由藍、白兩黨經協商而達成共識後，方能決定。有了如此明確而平等的公開論述後，便能消除大會不會吃小或正會不會壓副的疑慮。

最後，因為向中選會登記時，畢竟要說明藍白合的正、副總統候選人姓名。那麼，就在登記前的最後這段時間內，以兩黨都接受的5家民調機構，以及雙方都接受的民調方式，趕快進行民調，來決定侯、柯如何搭檔。因為藍白兩黨已經將侯、柯的角色，並稱為共同參選人；兩黨也同意以平等協商方式，在勝選後聯合執政，因此，誰正誰副，由於實質上地位相同，無高低大小之別，也就不那麼重要了。

其實，藍、白兩黨主席在第一次聯合記者會中都強調，過去，在台灣，從來沒有非系出同門的兩個政黨聯合競選與共同執政的經驗。因此，這次的藍白合，對於正、副總統的屬性，自然也應該用全新的論述加以界定。若能有此認識，並採用「共同參選人」的新論述與來定位侯柯二人，那麼，正、副之爭的心結自然可解，兩黨也可以再無罣礙地共同成全多數民意的期待，為台灣創造天下為公，大我重於小我的美好未來。

非綠選民看到侯、柯終於能以順應民意為先，願意放下一己之私及一黨之利，感動之餘，才會願意配合兩黨合作的美意，在投票日攜老扶幼，共同支持藍白合的義舉，大家一齊完成政黨輪替的偉業、共創台灣民主政治發展史上的又一次奇蹟。

（作者為自由撰稿者）

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