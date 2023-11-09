假設現在有人提議，「有錢的人加稅一倍」，請問大家會怎麼投票？當然沒錢的人會贊成，有錢的人會反對，因為已經知道這樣的方案對自己的影響。

無知之幕的意思便是：假設大家都喝了忘情水，忘了自己生在有錢還是沒錢的家庭，也忘了自己是有錢還是沒錢的人，請問這個方案會通過嗎？在無知之幕底下做出來的集體約定，才能符合公平正義的原則。

從這個概念來看藍白合就很清楚：為什麼國民黨堅持加計政黨支持度？又為什麼民眾黨堅持全民調要柯侯拆開與賴對比？因為，他們都已看到了這類民調的可能結果，當然就會堅持對自己有利的方案，也就是沒有無知之幕籠罩他們。

因此，藍白合的政治價值應該是這樣：侯友宜與柯文哲都應該讓自己躲在無知之幕背後，假設自己不知道目前個人與政黨的支持度，當然也猜不到可能的民調結果，然後設想藍白合應該用什麼方案來決定誰正誰副，才是符合公平正義的作法。不是嗎？

如果侯友宜不知道國民黨的政黨支持度遠高於民眾黨，他還會堅持加計政黨支持度嗎？如果柯文哲不知道柯侯配與侯柯配 vs. 賴蕭配的民調在誤差範圍內，他還會堅持柯侯拆開來對比賴嗎？

所以說，關於藍白該怎麼合，如果雙方都有無知之幕的概念，能夠拋棄原本的私心，就能設計出一個最公平合理，大家心服口服的方案，也就不會都快要交卷了，還不曉得題目該怎麼回答。

支持者或旁觀者討論這個議題，也應該有無知之幕的概念，才能把事情看得更透徹。問題是，有辦法嗎？

所以說，我還是直接告訴你答案：根據無知之幕的原則，藍白合誰正誰副應該採用全民調，比柯侯/侯柯 vs. 賴蕭，且市話七成＋手機三成，或者純市話＋唯手機族。這樣決定出來的組合不只符合公平正義，也絕對是勝算最高的組合。

這是政治哲學，接下來講政治數學。為什麼應該採用市話七成＋手機三成，或者純市話＋唯手機族？因為最能反映選民的母群體結構，比較不會忽略或者偏愛某些族群。

我看了相關電視政論節目，這兩天也看了好多網路報導，竟然好多民代、名嘴、網紅、政黨人士都沒有搞清楚民調的抽樣與加權，竟然說柯文哲自做的民調被動了加權的手腳，也說什麼去年黃珊珊手機民調高，結果開票未如預期，所以手機抽樣不準云云。

加權是這樣：原始抽樣如果抽到某一年齡族群太多或太少，當然就不能反映真實選民支持度，這時候就要依人口比例調整，加加減減，這就是加權，而加權以後，民調才會更準確。原始抽樣雖然侯友宜分數高，但那是因為抽到年輕人太少，於是加權以後柯文哲的分數就追過去了。

市話抽樣與手機抽樣，都會產生偏誤，重點是你必須知道偏誤的由來，而不是看了幾次民調預測不準，就是那樣的抽樣方法不準。比如，你說市話抽樣比較準？2020總統選舉，美麗島電子報的封關民調預測蔡英文得票是韓國瑜的兩倍多，結果開出來是一倍半，反而TVBS的半市話半手機民調完全正確。

市話抽樣的問題是抽不到唯手機族，而手機抽樣的問題是抽到年輕人比例偏高。了解抽樣偏誤的來源，再就這次選舉的特性，評估市話與手機的可能偏誤，才符合科學原則，而這次選舉的特性便是：年輕人普遍支持柯文哲，老年族群只有個位數，這是先前沒有的狀況，因此市話與手機都必須使用，否則誤差將會相當巨大。

事實上柯文哲在一對一之下領先賴清德，先前早已有人披露類似民調，不是嗎？這本來就是實情，絕非什麼加權導致偏誤。真正有道理的主張是：藍白合之下，選票上印的是柯侯或侯柯，因此該做的是柯侯/侯柯 vs. 賴蕭的民調；而目前媒體民調顯示，兩種組合的支持度差不多，也就是選民對誰正誰副並沒有太大偏好，意思就是只要能合就好。

柯侯都退到無知之幕背後，才能做出智慧的決定。

（作者為醫師）

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