正當全球關注美國總統拜登與中國國家主席習近平的會晤時，《日本經濟新聞》引述美國官員的訊息，指拜習會將於11月15日在美國舊金山舉行。日本人精準的情報力再度展現，值得國人多加關注。

近代以來，日本作為東亞一個小國，試圖融入國際社會，可謂煞費苦心。日本政府派出高級官員至海外考察，時間長達近2年，深入學習及反省歐美國家的事務。這些高級官員近2年身處海外，完全不擔心自己在國內的職務是否被取代，也不顧忌國人對其學習西方事務的質疑。

其次，也派出眾多留學生至歐美學習，且讓這些留學生回國後擔任政界、財界及學界的領導人。另外，高度重視國際法、外交、軍事及情報事務，在國內成立相關的學會。其中，國際法學會（Japanese Society of International Law）於1897年成立，堪稱日本最老牌的學術研究社團之一。

近現代日本人的海外作為，包括戰爭與修改條約，背後都有長期的情報作業，甚至建置綿密的情報網。日本政府結合媒體、社會浪人等形形色色的人，構建各式各樣的間諜網，在中國及東南亞區域神出鬼沒，幾乎踏遍大大小小的城市與鄉村。日本間諜在社會各角落出現，佯裝成各種身分，表面從事各式各樣的工作，但多進行情報作為；甚至在各地攝影與拍照，已有很多文獻進行出版。

日本的情報作為還瞄準中國、東南亞區域的政治人物與學者。以中國為例，當時孫中山、蔣中正、張作霖、康有為等人，身邊多有日本政治顧問、浪人、財閥人士、政黨人士與軍部人士。孫中山亡命日本時，日本外務省對其展開密切監視，後來該監視紀錄有進行出版，日本情報作業之嚴、之密，讓人咋舌。可以說，日本人的情報力深刻影響現代中國及東南亞政治。不過，很多真相還沒解密，外界仍不清楚具體情形。

二次戰後，諸多大商社加入該情報作業，日本的情報圈更加擴大，範圍涵蓋各國經貿，情報作為延伸至全球各地。學者胡平認為，「從來沒有一個國家像日本這樣，建立過如此包羅萬象、朝野齊心投入的情報系統」。前日本重要的陸軍官員堀榮三高度重視情報，提醒一個概念：「無情報國家的悲劇」。

精準掌握拜習會的舉行日期，讓外界再度關注日本人的情報力。台灣政府機關、企業與學術界可以多加學習，因為情報力是小國在國際社會生存的關鍵。

（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※