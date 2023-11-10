「藍白合」瀕臨破局，非綠的支持者心焦氣躁，已經開始按捺不住，各種分合不同的意見，紛然而出，甚至棄投、罷投、轉投的雜音，也開始蠢蠢欲動。

「藍白合」是全民主流的民意歸趨，事實上，鐵錚錚的事實擺在眼前，如果還是各不相讓，三個「笨君子」是絕對鬥不過一個「真小人」的，最終的結果，還是便宜了綠營的賴清德，此所以綠營冷嘲熱諷，施出各種技倆挑撥、分化、離間，就是企圖導向破局。

目前的合作癥結，無疑就是「正副總統」的位序問題，民眾黨主張「全民調」，甚至願意退讓3％，而國民黨期期以為不可，認為必須兼納政黨實力的考量，雙方衝突齟齬，相互放話，而有時則不免脫口而發意氣之言，這不但讓合作的可能充滿障礙，更讓支持者心灰意冷。

「藍白合」是政黨與政黨間的合作，其中人選的個人群眾魅力、政黨的組織實力，當然是同等重要的。可惜的是，雙方都只側重對自己有利的一面，極力鼓吹，並未「換位思考」，相互融通。其實目前雙方的處境，就如同魚與水一般，魚能得水，才能盡情展現魚靈活的身段，柯文哲才足以悠遊於其間；水能養魚，沒有魚的水，最終還只是一潭死水，是不可能有任何生機的。必也如魚得水，兩相助益，才能得到「魚水之歡」。否則的話，魚水相離，就是相濡以沫，還是只能被陳列於枯魚之肆，任人宰割。

為了兩黨未來的魚水共歡，許多學者、專家，絞盡腦汁，提出各種變通而又能兼顧的方案，但似乎都難以被雙方共同認可。今日，在國民黨中極具聲望的前總統馬英九，提出了以「侯柯配」、「柯侯配」對比「賴蕭配」的構想，而採取「全民調」的方式決定「正副」，頗引起輿論的關注與討論。

馬英九的方案，基本上就是贊同民眾黨的「全民調」了，但是與民眾黨以個人、三方互比又有不同，其實也已兼顧了政黨的實力在內，而在時日迫近之下，足以省卻其他多重而複雜的對比程序，雖未盡完美，卻也是一道足以「藍白合」的倡議。

「柯侯配」，當然是足以充分發揮柯文哲群眾魅力的選擇，而如果能獲得國民黨組織力量的奧援，相信是絕對可以與民進黨的賴清德一決高下的。「侯柯配」，則可以透過國民黨的地方實力、區域立委候選人經營，獲得堅強的政黨支持力道，而再輔以柯文哲的群眾魅力，當然也具有高度的勝算。無論是「柯侯配」或「侯柯配」，都是如魚得水，據目前主流民意的趨向而言，都是足以克敵制勝的。

這是頗能符合民眾黨「全民調」的主張的，料想民眾黨沒有不接受的道理。國民黨會不會接受，倒還不能確定。不過，如果實施「全民調」，欣賞柯文哲的選民，將會投他一票；而如果衡量到政黨實力的話，無疑「侯柯配」就是最佳的選擇。我們很難論定這兩種對比「賴蕭配」的方式，究竟是柯文哲的魅力還是國民黨的實力會佔上風，這就不妨交由民眾在投票的時候，作一個裁決了。

距離大選登記的時間，已是愈來愈緊迫了，2024這一戰，不但攸關著清廉與貪腐政權的選擇，更是戰爭與和平的一線之隔，60%以上的民意，是無論「柯侯配」或「侯柯配」都樂觀其成，且衷心期盼的，是分是合，球已拋出，就看國民黨能否敲出漂亮的一擊了。

（作者為國立台灣師範大學國文系退休教授）

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