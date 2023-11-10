國民黨與民眾黨於2023年10月30日進行政黨協商會議，並於會後發表共同聲明，內容包含將致力於重啟兩岸平等對話與推動友善交流、回復立法院對行政院長的同意權、18歲公民權修憲、能源有序轉型，以及倡議未來總統應赴立法院進行國情報告等。該日的政黨協商會議雖未見在野兩大黨針對總統人選提出具體的合作方案，但許多議案已確實呼應民間極欲政黨輪替的心聲。

根據財團法人民主文教基金會於2023年10月委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行的民調結果顯示，有53.4%的民眾認為2024年總統大選應該政黨輪替，並認為如此對台灣的民主政治發展最有利；匯流新聞網及ETtoday新聞雲的9月民調亦分別顯示台灣過半的民眾期盼明年政黨輪替。

至於如何實現政黨輪替，依目前各媒體及民間機構的民調結果顯示，藍白兩黨勢必需要進行某程度的整合，包括立委席次的分配、正副總統人選的調整，以及重要議題的共同倡議，因此10月30日的藍白政黨協商會議，實乃在野兩大政黨展現政黨輪替的決心與計畫的第一步。

首先，面對近年兩岸幾乎冰封的交流與互動，藍白二黨強調將在對等尊嚴的前提下，重啟兩岸的友善對話與交流。在目前中美對抗的嚴峻局勢下，只要堅持對等尊嚴，並透過兩岸政府與民間人士的多元互動與交流，必能增加兩岸互信並謀求和平發展。隨著兩岸衝突可能發生的緊張感於國內消弭，民間質疑藍白二黨的親中路線也將因為兩岸態勢逐漸緩和而煙消雲散。

再來，有關回復立法院對行政院長的同意權一案，雖然有論者主張憲法第55條第1項的閣揆同意權，乃立法權制衡行政權以避免「民主獨裁」的最佳手段；但亦有論者認為現今制度上已有立法院倒閣權的設計以制衡行政權，因此回復閣揆同意權的實益恐怕不大。

另有論者主張應將總統選舉與立法委員選舉的日期分離，並建立類似美國國會期中選舉的立委交錯任期制，以利行政權及立法權能於任期內接受定期的民意檢驗，避免因為行政權及立法權的選舉在同一日而發生相互影響的連帶效應，形成今日的行政權與立法權均由同一政黨把持的狀況。此亦為修憲之外的可行之策。

最後，兩黨協商亦觸及許多民間關心的議題，其中包括台灣的能源轉型。若依照當今執政黨提出的2025非核家園目標（再生能源20%、天然氣50%、燃煤30%的發電比），台灣勢難在2050年達成淨零碳排目標。

且因為提高天然氣的占比，台灣的經濟發展勢必要面臨更嚴峻的挑戰，不論是烏俄戰爭導致的石油、天然氣價格上漲，或是石油輸出國組織(OPEC)的減產政策，均已使各國意識到核能發電的穩定供給與能源自給自足的重要性，台灣若執意走向與世界潮流背道而馳的方向，恐發生難以回復的經濟衰退。

繼藍白二黨的政黨協商後，筆者希冀在野諸黨能一同發揮監督執政黨的力量並且不忘自身負有的制衡執政黨使命，未來進行更多協商與討論，為明年的大選開新氣象，並為台灣民眾謀求更健全的政治環境。

（作者為美國賓州大學法律碩士）

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