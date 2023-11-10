距離大選登記日11月20日倒數不到兩周的時間，前總統馬英九10日提出「藍白全民調」，以藍白總統提名人侯友宜和柯文哲的「侯柯配」和「柯侯配」，與民進黨賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」進行對比民調，哪一組勝出就支持誰。

馬英九提出的這個辦法符合柯文哲堅持的全民調，也滿足侯友宜「選票上要有兩個人名字」的要求；此外，在時間緊迫下，全民調是可行性最高的辦法。馬辦提出上述全民調後，迅速獲得韓國瑜及羅智強、徐巧芯等多位國民黨中生代政治人物的認同，柯競辦也承諾，只要國民黨與侯友宜願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。

可惜的是，對此，侯友宜僅表示尊重但並未明確同意，國民黨中央則表示，「德國式民調」是藍白合的底線。所謂德國式，一部分與馬英九所提的「侯柯對賴蕭，或柯侯對賴蕭對比」相同，另一部分則由國民黨、民眾黨互比政黨支持度，兩者均占2分之1。

從中長期民調看來，侯友宜與柯文哲的支持度互有高下，但近期多個民調顯示，侯已出現領先，因此不少人認為，侯營不必對全民調存有心魔，馬英九就說，他對侯有信心，所以才會提出這個辦法。

對於國民黨在意的政黨實力一事，因為是正副人選組合而非單人民調下，若是在民調問卷上強調兩人的政黨，是否就可以讓受訪者有機會將政黨因素考慮進來，從某個角度來說，也讓國民黨因而願意放下心中的懸念？

藍白合不只關係到總統大選，也會影響立委選情，期盼「大人們」趕快走出死胡同，讓藍白合早日定案。