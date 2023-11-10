今年這場選戰結構非常清楚，若賴、柯、侯各自參選，等於保送民進黨繼續執政，民選帝制、貪汙濫權、兩岸對抗等沉痾將更嚴重，因而多數民意希望「藍白合」。但好事多磨，隨著兩黨內部鷹派的干擾，侯、柯二人「既期待又怕受傷害」的情緒，逐漸形成火車對撞的「弱雞賽局」。但時間不容蹉跎，政黨輪替機會可能一去不復返，當此關鍵時刻，柯、侯二人及藍白兩黨都要想清楚：個人利益、黨的利益，或國家與人民的利益，哪一個更重要？

政黨輪替機會 稍縱即逝

侯友宜曾說過，他可以為副，柯文哲曾草擬「聯合執政協議」，希望以白紙黑字保障行政院長任期，代表他有過「副總統兼行政院長」的念頭，都展現了無私無我、大是大非的情操。而朱立倫和柯文哲的協商，也達成「反民主獨裁、重啟兩岸對話、總統應赴立法院國情報告，行政院長提名應獲得立法院多數支持及立委席次最大化」等四共識。讓「藍白合」氣勢達到最高點，賴清德支持度下探30%最低點。

但柯、侯誰正誰副問題搬上檯面，柯堅持由民調決定、侯主張採民主開放初選制，協商不成，雙方陣營開始叫陣，支持者跟著選邊對峙，隨著「弱雞賽局」成形，柯文哲走自己的路態勢愈發明顯，先接觸韓國瑜，無效後又兩度和郭台銘見面，擺出孤立侯友宜與國民黨、形成在野聯盟最大化的陣勢，國民黨則動員15位黨籍縣市長，宣示「支持黨中央所提出方案，儘快完成2024大選組隊方式」，輿論開始對「藍白合」失望。

無論柯文哲或侯友宜，都應該明白「民意不可欺」，若藍白不合，兩黨內耗，不但將保送賴清德當選，而且會失去糾正民進黨貪汙獨裁與蠻橫霸道的機會，讓台灣在錯誤的方向上繼續沉淪。習近平即將赴美與拜登會談，並對美國企業家演講，最敏感的兩國軍事對話也將恢復，兩國正由對抗走上合作。美中關係可控，兩岸關係卻可能因「台獨金孫」當選而失控，真的非常擔心，台灣下一代會失去我們這一代所擁有的一切。

藍白合現實上很困難，但為台澎金馬前途，為2300萬人民幸福，一定要合。老實說，民調或初選各有利弊，雙方都不應執著己念，至少應把雙方合作的意願、兩黨共同競選、未來共同治國的方向確定下來，讓選民安心。至於總統選舉的隊伍問題，可以暫時留白，徐圖解決之道。前總統馬英九表態支持對比式民調決定，或可發生臨門一腳之效。

馬英九挺民調 臨門一腳

就事論事，柯文哲與侯友宜、民眾黨與國民黨各有長短。柯文哲彈性大，2014年以「深綠」背景當選台北市長，卻能審時度勢，以續辦「台北上海雙城論壇」為調整政治定位突破口，果然成功。選戰開打後，他的兩岸觀已和國民黨趨同，他以中華民族及中華文化為榮，認同中華民國憲法，主張主權及於大陸；雖不說「反台獨」，但從未主張台獨；主張強化國防，但反對挑釁大陸，在台美關係上沒有包袱，迴旋空間比國民黨大。尤其年輕人支持柯文哲，國民黨若不和柯文哲合作，在中央層次的選舉實在沒有勝算。

侯友宜的優點在穩重、可信賴，國民黨和大陸有互信，但對美關係包袱重，兩岸問題迴旋空間小。不過，民眾黨終究是「一人政黨」，柯文哲即使當選總統，也不可能單憑民眾黨一黨之力治國，侯友宜任新北副市長與市長12年，政績卓著，治理口碑超過柯市長，若柯正、侯副兼閣揆，應是不錯的安排。未來內閣除國防、外交兩部及陸委會，其餘由侯友宜提名。國民黨若堅持地方基礎深厚，立委選情看好，認定侯正、柯副，那麼就應該倒過來，由柯兼行政院長，由民眾黨主導政務，國民黨協助。無論誰正誰副，都應由副總統兼閣揆。

於今之計，可先確定藍白聯合競選與未來聯合執政大方向，讓選民浮動不安的心安定下來。金溥聰曾說「黨有黨格，最壞也要挺著胸膛倒下去」，心中只有黨，卻沒有國家與人民，極為不智。柯文哲靠嘲諷罵人的特質與靈活善變的策略成就今日地位，但可能如流星般絢麗劃過天際，隨即消逝無影，兩人切莫成為歷史的罪人。