20世紀冷戰時期全球的區域緊張或衝突，大多發生於美蘇兩強陣營所屬的不同國家間。有的是純粹兩國利益安全之爭，例如古巴危機、大陸懲越戰爭與美軍攻打伊拉克；有的則是兩強「代理人之戰」，例如韓戰、越戰與阿富汗戰爭。

可是隨著全球化的進展，蘇聯解體、美國從往昔「世界警察」改扮「消防員」後，冷戰硝煙漸偃。近期全球區域衝突已從以往不同國家或族裔之間的戰爭，轉化為相同族裔之間大動干戈。所涉及的歷史仇恨與帶來的傷亡災害，更讓外人瞠目結舌。

新冠天災過後，沒想到一連串的人禍降臨。2021年英國《經濟學人》封面報導台灣是「全世界最危險的地方」，正當世人猜測台海何時發生戰事之際，2022年爆發了俄烏戰爭；而正當世人猜測烏戰何時結束時，今年又爆發了以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的戰火。兩場戰事已造成超過60萬人的傷亡，及難以估計的全球附帶傷害(Global collateral damages)。

有人講了不好笑的笑話：「怎麼該打的沒打，不該打的打起來了？」從歷史及世道的角度而言，沒有一場戰爭該打，大多是人類愚蠢造成的。三個戰場都有脈絡可循，尤其皆為「同族相殘」：俄烏戰事是斯拉夫人兄弟鬩牆；以哈戰爭是古希伯來人後裔內鬥；至於「尚未發生」的台海戰事，則是攸關兩岸的炎黃子孫。

俄烏及以哈戰爭雖也涉及地緣政治，但可分別溯及往昔沙俄與鄂圖曼帝國的擴張餘孽。有趣的是，兩者背景與台灣的發展過程有著相似的歷史巧合，分述於下。

俄烏問題：烏克蘭與前蘇聯系出同源，惟在後者統治的1932～1933年期間，由於史達林的計畫經濟與官僚腐敗，使得歐洲穀倉的烏國爆發大饑荒，造成大量烏國人民餓死的慘劇。烏國因之對於俄人開始產生不信任及仇視。（與台灣的228事件類似？）

二戰期間，烏國由於對蘇聯執政當局的怨恨，轉而將侵略蘇聯的納粹德國視為解放他們的「王師」，更令莫斯科難以容忍。（與台灣民進黨懷念日治時代，激怒國民黨甚至陸方的做法類似？）

烏國近幾十年來的領袖，在親俄與親西方（歐美）之間擺盪；終於在澤倫斯基西進北約的企圖中，形成壓垮普丁的最後一根稻草、憤而出兵。（與台灣民進黨政府強烈親美反中，激怒大陸機艦繞台的做法類似？）

以巴問題：一次大戰後中東由英國主控，英國善意地在巴勒斯坦地區為猶太人建立家園，卻造成猶巴人民關係的緊張。二戰後英國退出中東，猶太領袖於1948年建立以色列國。隨著在美猶太勢力的崛起及美蘇對峙的冷戰思維，美國開始介入中東，採行重以輕巴的策略，激發巴勒斯坦人民的不滿。（與美國二戰後介入海峽兩岸及蘇聯解體後介入北約東擴的做法類似？）

1967年以色列打贏「六日戰爭」，巴勒斯坦人心懷憤懣，自此雙方零星衝突不斷。立場激進的哈瑪斯1987年成立後強烈反對猶太建國。其後統治加薩走廊，讓以色列感到不安，為求自保封鎖其邊境。以哈關係更形惡劣，終於釀成日前戰火。（與2014年俄國占領克里米亞半島後，俄烏兩國人民在烏東地區時生齟齬的情勢類似？）

或謂上述各類似處境僅為偶然，但歷史就是由多個偶然湊成必然，吾人寧可防患於未然。綜論俄烏、以哈與台海三塊「地表戰區」，有三個共同點：第一、美國基於本身利益介入，治絲益棼、誤人誤己；第二、對立方主政者立場強硬，只顧理想、不念蒼生；第三、對立方之間缺乏溝通，決策誤判、惡意循環。

斯拉夫人與古猶太人的子孫都已開戰自殘了，海峽兩岸的華夏胄裔，是否從中學到一些智慧，為了自己、也讓這個世界休息一會兒呢？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）