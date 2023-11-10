4位總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲和郭台銘都宣稱，如果自己當選，台灣將更安全。選民該相信誰？但當被譽為「護國神山」的台積電赴美設廠後，決定再到日本和德國設廠，這其中隱藏的訊息可能值得國人憂心。

全球地緣政治的衝突將深深拉動世界經濟的走向，台積電創辦人張忠謀對此了然於胸。美國和中國近年來在軍事、貿易、科技等方面的競爭加劇，美方對大陸實施半導體等先進技術的出口管制，台積電也受到衝擊。張忠謀日前在亞洲協會的活動中表示，美國想要拖慢中國半導體發展，但「脫鉤」最終可能傷害所有人。如果大家一起合作，也許能加快創新速度。

他被問到晚上會因哪件事睡不著覺，坦言指出，世界各國彼此充滿怨言，「脫鉤」令他格外憂心。如果可以，我們無論如何都要避免冷戰。

柏拉圖在《理想國》說「無論國內或國外，唯有國家統治者才有說謊的特權。他們可以為了國家利益而說謊。」兵役明年就會延長為1年了，年輕人會因兩岸煙硝而上戰場嗎？不是全部的總統參選人都對選民說了實話，但說謊的人真是為了國家利益嗎？

「豪豬」是美國行政和立法部門期待台灣發揮的抗中角色。《聖經傳道書》第9章指出「智慧勝過打仗的兵器。」正在上演的俄烏戰爭和以哈戰爭是用無數平民的鮮血寫成的教訓，奈何台灣不少政客就是假裝看不懂。

美國開國元勳華盛頓在《對美國人的告別演說》中說：「我們的根本政策是不跟任何國家或地區結為永久聯盟。指望國與國間有真正的恩惠是最大的錯誤。」兩岸一旦開戰，美國應會支援武器和情報，但期待美國出兵幫台灣打仗就想太多了。

前副總統呂秀蓮近年積極倡議台灣宣布為中立島，在戰爭或和平的尖銳拔河中，也贏得不少認同。「恪守中立，也必須有強大的政府。」美國元勳漢彌爾頓的話在當前台灣可能會引起截然不同的解釋，就像死刑廢不廢、要不要核能，統獨人士各取所需解釋。但強大的政府是由武力、財力和智力構成的事實無須爭辯，避戰絕不是只靠武力。

俄烏戰爭未解，美國最近又陷入以哈戰爭的泥淖中，日前俄羅斯正式退出《歐洲常規武裝力量條約》，世界局勢已從後冷戰走向熱戰。在可預見的未來，特別是明年台灣總統大選後的兩岸關係，我們不能太過樂觀看待，執政者更不能誤踩中共的紅線，若因此引發戰爭，台灣人民將陷入苦海。想當總統的人應該做做功德吧。

（作者為國家公益發展協進會理事長）