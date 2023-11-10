隨著大陸副總理、中美經濟對話牽頭人何立峰訪問舊金山，大陸國家主席習近平時隔8年赴美，與美國總統拜登舉行APEC場邊會議，幾乎是板上釘釘了。值得關注的是，有外媒傳出拜習會將宣布恢復美中軍事溝通對話管道，這固然是美中關係改善的重要標誌，但對雙方軍事摩擦能否降低還需持保留態度。

「拜習會」尚未揭幕，但美中軍方互動已經是「正在進行時」。例如，北京一改今年6月香格里拉防務對話會上與美國防長奧斯汀「相敬如冰」的冷淡態度，在10月的北京香山論壇前主動向奧斯汀發出邀請，儘管美軍方仍然維持原有規格出席，但事實上雙方軍事交流已經「開門」了。再比如剛剛結束的美中核武軍控磋商中，雖是雙方外事官員主談，也有軍方人員參與。

最具指標性的是，大陸官媒「中國軍網」11月9日稱：中美兩軍舉行查找美軍戰俘與失蹤人員遺骸工作視訊會議，就案例調查情況和兩軍檔案合作有關事宜交換意見。美中軍方選擇了一個最沒有爭議、最具人道原則的事務，作為恢復正式雙邊軍事對話的切入議題。換言之，拜習會後的東盟防長會談上，若大陸軍委副主席張又俠或何衛東出席，與美防長奧斯汀的自然互動乃至場邊會晤，一定是大機率事件。

不過，美中軍事對話的啟動，是否能扭轉雙方在南海、台海等地區的緊張情勢？截至目前還是會打上一個大大的問號。因為美中軍事對話的恢復，並不能從戰略上改變北京和華府對彼此軍事關係的認知。

首先，就北京而言，APEC拜習會前夕，北京率先安排軍委副主席張又俠訪問俄羅斯，陸媒傳出的會談影片顯示，張又俠在發言中直言不諱地對普丁說：「您領導俄羅斯有力應對各種風險挑戰，任何困難都壓不倒您和俄羅斯，中方對此表示欽佩」。同時普丁表示，俄中不會仿效冷戰時期的例子，建立任何軍事聯盟，但俄中在軍事技術領域的高科技合作為首要計畫。

換言之，鑒於俄烏戰爭已經把俄羅斯推到整個西方世界的對立面，而之後以巴衝突爆發之時，發動突襲的哈瑪斯也被國際輿論猜測背後有俄羅斯支持，即便在這種情勢下，北京還是優先進行中俄軍事對話，很可能意在將APEC拜習會上的美中軍事溝通安排與俄方預先溝通。因此，中俄軍事關係優於中美軍事關係，應是北京不會改變的戰略決定。

其次，就華府而言，近期美中對話頻密，主要成果集中在經貿，但正如美國駐中國大使勃恩斯11月9日在「香港中美論壇」上指出，美方亦不會放棄自己的價值觀，包括堅持南海航行自由、台灣海峽的和平穩定等。此言意味著美軍在南海、台海彰顯「存在感」將長期化。在此種情勢下，美軍不會淡出台海周邊，大陸也必須要近距離跟監乃至驅離，短兵相接還是不可避免。此時的美中軍事對話，與其說是雪中送炭，不如說是聊勝於無。

（作者為智庫研究員）