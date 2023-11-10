在藍白合瀕臨破局之際，前總統馬英九10日建議以全民調方式，用「侯柯配」或「柯侯配」跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，誰能勝出就支持誰，前高雄市長韓國瑜隨即也表達贊同馬英九的主張。馬英九為侯、柯兩陣營架好的這個下台階，希望雙方能掌握，順勢放下執著，在最後倒數時刻讓「藍白合」成局。

從10月14日柯、侯兩陣營的「黃金會」開始，一直就牽動所有非綠支持者的心，藍白各有立場，支持者一方面為支持對象辯護，但也都希望雙方能達成共識。8日柯陣營提出3家公司所做的民調，但刻意把侯、柯分成兩組進行民調，並聲稱3項民調柯都勝過侯，引發侯營反彈；加上近日柯兩度密會郭台銘，讓外界猜測藍白即將分道揚鑣。

在藍白協商過程中，柯文哲一直堅持全民調，同時也宣示自己的支持度只要贏侯在誤差範圍內就退讓當副手；而國民黨一直反對全民調，從最早提出開放式初選，之後再提出的日本及德國模式民調都遭到柯陣營反對、甚至被冷嘲熱諷。期間包括趙少康等人穿梭兩陣營協調，也提出不少折衷方案，但始終無法讓兩陣營達成共識。

憂心選情的馬英九10日登高疾呼，他提出的構想雖然與柯文哲所提的，由非綠陣營總統參選人與民進黨的賴清德進行對比式民調稍有不同，但還是全民調的作法，只是把對比的主角從個人換成正副總統參選組別，這也相當合理。因為國民黨堅持柯侯兩人一定要在同一張選票上，日前柯也表示同意，既然如此，用「侯柯配」或「柯侯配」跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，誰勝出就由誰代表非綠陣營競選，雙方應該都可接受。

馬英九的主張已在黨內獲得韓國瑜等人的表態支持，10日下午柯文哲陣營也表示，一旦國民黨接受馬英九的意見就可以恢復政黨協商，但國民黨中央召開記者會，定調德國式民調為底線，希望以團隊的精神出發，而非個人主義。因此藍白合看來仍處於膠著狀況。

然而，馬前總統在國民黨內有一定的政治能量和影響力，加上侯友宜預定副手人選中呼聲很高的韓國瑜也呼應馬英九的建議，柯營也已同意，侯營和國民黨中央若堅持不同意，將會承受藍白破局最大的責任，壓力不可謂不大，朱立倫及侯友宜須三思。此外，郭台銘雖對朱立倫、侯友宜有所不滿，但對馬英九還是非常尊重的，如果接受馬的建議，也讓郭有重回非綠陣營的理由。

既然馬英九願意出面為藍白陣營架好下台階，建議柯、侯都能從自我的高台壁壘走下來握手言和，兩人一念之間可決定台灣走向戰爭或和平。時間不多了，機會要把握，6成的選民都在焦急地期待著。

（作者為退休教師）