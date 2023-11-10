日本防衛省統合幕僚監部6日稱，共軍「山東號」航母編隊艦船10艘10月28日至11月5日進行艦載機570架次起降、海空聯訓、紅藍對抗等遠航訓練後往南海。我國防部9日早上9時許公布「山東號」航母8日下午至9日上午沿著台灣海峽以西海域、由南而北航行，將抵大連船廠與黃渤海域進行油水物資整補、菲律賓海演練任務檢討、裝備檢測與跨戰區演練。另電子偵察船799由西太平洋進入黃海，伺機對美日執行情報偵蒐任務。

首先，媒體於9日批露，共軍「山東號」航母編隊（成員不明）6日，從西太平洋穿越巴林塘海峽，經由東沙島往南海方向後，轉向香港海域。8日下午6時許，進入台灣海峽南端北上。如無意外，應該返回大連軍港。

共軍南部戰區海軍「山東號」航母編隊，曾於4月7至23日共17天在西太平洋進行遠海訓練任務；期間8至10日配合東部戰區在台灣周邊海空域進行「環台島」戰備警巡和「聯合利劍」演習。遠訓後，返回海南亞龍灣海軍基地休整近一個月。5月27日中午我國防部稱，「山東號」航艦編隊艦船3艘，午間通過台灣海峽，沿中線以西，北駛返大連船廠做武器與裝備的檢（校）證作業及訓練期間等檢討後，6月21日返航回海南亞龍灣。此次「山東號」航母北上除返回遼寧大連船廠外，將執行跨戰區、跨海區域遠海訓練。

接續，此次與前次不同者，媒體透露共軍航母抵香港以南海域轉向訊息，筆者認為其展現快速任務轉換與縮短岸上整補時間，推斷在此進行整補與戒護編隊調整；依以往，航母「機艦彈防禦」原則經台灣海峽以西往返的編組、航母防護薄弱，需要靠近岸戰機、海區偵巡艦、反艦導彈機動車與防空導彈營，及觀通系統等戒護及，原少數航母海上護衛兵力，可能循原計劃返回駐地湛江及海南。

其次，今年6月間有聞共軍「山東號」航母曾在渤海進行演訓，筆者觀察近幾個月渤黃海域禁航區發布，以渤海居多、其次大連以南至東南海域、再者黃海。

從11月1至10日葫蘆島、天津、東疆、大連等海事局統計發布航行警告約計19則以上，1日至17日（據信渤黃海各項演訓仍持續至11月底後）任務有軍事演習、軍事任務、軍事訓練，範圍最小為演習訓練。前述渤海範圍最大有達12293 平方公里與7608 平方公里、秦皇島以南2248 平方公里、葫蘆島以南1276 平方公里、大連以南1146 平方公里。對此，共軍「山東號」航母北上有望參與跨（北部）戰（海）區演訓。

最後，日方9日稱電子偵察船799，8至9日從西太平洋經日本鹿兒島以南海域往東海。該船是隸屬北部戰區駐山東青島偵測船大隊，10月28至30日由東海經宮古海峽進入西太平洋，可能支援「山東號」航母編隊在宮古島以南海域活動情蒐任務。

由於，8至9日正逢共軍「山東號」航母編隊從台灣海峽、由南向北，近台灣以北海域續向北之舉，勢必將引發美軍駐日與日本自衛隊等相關機艦抵近偵蒐和岸置電子偵蒐單位開啟主動偵測裝備，此時共軍電子偵察船799將擔任對美日進行電子偵蒐與蒐集任務。日方10日再公布，經對馬海峽往日本海擔任情蒐任務。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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