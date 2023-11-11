日前民眾黨總統候選人柯文哲於「韌性台灣 創造多贏」記者會，重申批判對象是民進黨總統候選人賴清德與陸委會，而非是「嗆學生」，指控「陸委會今天不是明白的在搞兩國論，而且是實質的兩國論」。陸委會聲明依大陸法律規定，註銷在大陸的戶口登記，並非喪失國籍，「戶籍」與「國籍」是不同法律概念，不應將兩個概念混淆。然陸配徐春鶯則否認是共產黨員，並認為台灣跟大陸不存在放棄國籍的問題，反問陸委會要怎麼放棄中國國籍。

民眾黨欲提名陸配徐春櫻為不分區立委，陸委會提出應比照國籍法而非兩岸人民關係條例，放棄中華人民共和國國籍。對於已取得中華民國國籍陸配，即使已入籍中華民國及喪生大陸戶籍，仍受「原籍歧視」及遭質疑其政治忠誠度、國家認同。陸配具有中華民國國籍理應享有一般公民參政權，無論是選舉權或被選舉權，及集會結社公民權，此方符合法治國精神。

檢視2014年民進黨召開華山會議，提出應「友善陸生」及「友善陸配」政策。批判陸配擔任立法委員影響國家安全，但已有陸配擔任縣議員是否也須限制，避免影響地方安全呢？此不僅違反民進黨政府揭櫫「人權立國」目標，分化台灣社會凝聚與認同，也不符合轉型正義及命運共同體建構。事實上，當陸配取得中華民國國籍時，已喪失大陸戶籍，陸配入出境大陸也是持台胞證而非中華人民共和國護照。

蔡英文在首度當選總統時曾宣稱，以總統當選人、民進黨主席身份，對民進黨全體黨公職人員下達第一道命令：「謙卑，謙卑，再謙卑。」宣稱國家偉大之處即國民擁有做自己的權利，也保障所有國民自由選擇的權利；直言「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」是故，質疑陸配國家認同，批評其參政恐衝擊國家安全，無異是在共同體內部人為刻意製造「敵我矛盾與對立」。

而賴清德主張「務實台獨」、「兩岸關係是國際關係」，造成兩岸兵凶戰危，引發大陸一連串軍事威懾及外交壓制，難道沒有造成國家安全疑慮。宣稱其當選「兩岸發生戰爭機率最低」，這說法無異是顛覆六成民眾普遍認知，此次總統大選涉及「戰爭與和平」選擇。蔡英文執政提出「維持現狀」主張，大陸啟動有始以來幾乎規模最大及頻率最高軍事演習及外交壓制，更遑論賴清德主張「務實台獨」，其當選戰爭機率最低，實屬謬誤邏輯思維。

賴清德倡議「務實台獨」、「兩岸關係是國際關係」、台灣是主權獨立國家、容許黨內主管於黨網公開宣稱台灣人不是中國人，踩進大陸對台政策紅線，「務實台獨」比「維持現狀」更具挑釁性及危險性，也比陸配參政可能造成國安疑慮更為嚴重。在蔡英文主政下，台灣遭受大陸經濟制裁、外交壓制及軍事威懾，創民選總統以來兩岸關係最為兵凶戰危狀態。

如今副總統賴清德質疑不分區立委納入陸配，將引發重大國安危機，陸委會則宣稱陸配擔任不分區立委需要放棄中華人民共和國國籍，形同主張「兩國論」，違背憲法增修條文前言明列「因應國家統一前之需要」及兩岸人民關係條例界定「一國兩區」定位精神（台灣地區及大陸地區）。

陸委會宣稱「中華民國國民」，不論其本籍為中華民國，或原籍為外國、中國大陸，凡中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。 又宣稱基於兩岸關係的特殊性，兩岸人民關係條例以規範涉及兩岸人民往來交流有關的權利義務事項為原則，不處理國籍等憲政層次或兩岸定位等議題。此種說法與既往「一國、兩區、對等政治實體」定位、「互不承認主權、互不否認治權」相悖離。

蔡英文總統主張「維持現狀」，提出依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，達成選票極大化目標。雖未明言「憲法一中」、「一國兩區」關係定位，但任內陸委會主委張小月提出「兩岸關係就是兩岸關係」，外交部長李大維則倡議「兩岸關係非外交關係」；並另提「九二共識」替代方案，「九二會談精神」、「九二歷史事實」及「九二共同認知」，以維持兩岸和平穩定關係框架。

當蔡英文最終提出「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」及「九二共識就是一國兩制」，兩岸定位模糊空間逐漸消失。上述說詞被批評為違憲及違反兩岸人民關係條例精神。現在檢視賴清德主權論述及兩岸路線，更是將「維持現狀」等同「務實台獨」，宣稱「九二共識」等於「一國兩制」；宣稱「台灣不是中國的一部分」等於「台灣不是中華人民共和國的一部分」，完全悖離「憲法一中」、「一國兩區」定位；尤其主張「務實台獨」、「台灣獨立」等於「中華民國是主權獨立國家」概念，將原來南轅北轍的「台灣獨立」與中華民國等同，致台獨化之「中華民國台灣」，難以作為兩岸和平緩衝空間。

賴清德明確宣稱，「台灣事實上已經是一個主權獨立國家」、不必宣布另行獨立及變更國號，及呼應蔡英文倡議「兩岸互不隸屬論」，默認「台灣人不是中國人」說法。此種兩岸政策措辭極易導致兩岸論述的「台獨化」、「激進化」，極易造成兩岸關係對立、緊張及衝突，最終台灣因大陸敵意螺旋上升自陷戰爭險境。這也是柯文哲所提「我遇到國家重大事務的時候，我就變得很鎮定，就不會跟你開玩笑」，顯然柯文哲批評賴清德具挑釁性兩岸論述，視台灣人民生命、安全及財產保障為兒戲。

值得關注是，柯文哲更提到現今全球爆發俄烏戰爭、以巴衝突，美國已身陷全球兩大戰爭漩渦中，美國甚至希望中國在俄烏戰爭中保持中立，此時美國的國家戰略自然不希望兩岸再起戰端，分散美國對兩場戰爭關注力。這也是美國涉台事務官員多次表達，呼籲台灣總統大選候選人與大陸展開對話溝通。而前述賴清德及相關陸委會官員在民進黨內皆隸屬新潮流系，柯文哲質疑「今天做這個動作蔡英文總統同意了嗎？我們台灣重要的盟邦同意了嗎？這國安會要出來回答。」

顯然，柯文哲已認為賴清德及陸委會相關政策表述已危及國家安全。確實無論是國民黨總統候選人侯友宜倡議，回歸「九二共識、一中各表」尊馬路線，實踐已經證明帶來和平穩定兩岸關係，陸客陸生來台創新高、外交休兵無斷交國及爆發大規模軍事演習；而柯文哲呼應「兩岸一家親」理念，也能進行兩岸城市治理經驗交流及對話，成為蔡英文主政下兩岸最高級別對話。

英國經濟學人特別指出台灣是全球爆發戰爭最危險區域，許多國內外軍事、戰略學家預測兩岸爆發軍事衝突及戰爭機率頻高；國內諸多民調顯示，兩岸敵意及不友善程度增加，諸多指標顯示「兩岸情勢非常嚴峻」，徒增台灣安全風險系數。就此而論，賴清德倡議「務實台獨」之兩岸論述及路線，能夠比蔡英文「維持現狀」主張，更具有維護台灣安全作用嗎？恐怕是癡心妄想流於一廂情願。「ㄧ言足以興邦、一言足以喪邦」，賴清德曾倡議「親中愛台」、「和平保台」訴求，這才應是賴兩岸論述應有之義。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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